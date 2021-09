Luis Olivas se emocionó por su primer Clásico Nacional

GUADALAJARA, Jal.

"La verdad sentí mucha emoción al ser mi primer Clásico en el Azteca, fue el primero tras la pandemia con el aforo más grande, el 75 por ciento y sentí emoción. Cuando iba saliendo por el túnel se me puso la piel chinita y me di cuenta que estoy logrando lo que he deseado. Es un sueño hecho realidad, espero vengan muchos más".