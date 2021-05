´Lucharé por Tamaulipas´

"Sí queremos que le vaya bien a México, a todo nuestro país, pero sin olvidarnos de Tamaulipas, de nuestras ciudades, eso debe estar presente".* Gerardo Peña Flores, candidato a diputación federal 09 distrito.

En entrevista con EL MAÑANA, el ahora legislador local dijo que para lograrlo está dispuesto a luchar en el Congreso de la Unión.

"Yo voy a luchar, a gestionar y de ser necesario a pelear por los intereses de nuestro estado; sí queremos que le vaya bien a México, a todo nuestro país, pero sin olvidarnos de Tamaulipas, de nuestras ciudades, eso debe estar presente, no es posible que solo recibamos 14 centavos de cada peso", señaló.

PROPUESTAS

Entre sus propuestas se encuentra el aplicar cadena perpetua a quien violente a mujeres, garantizar apoyos e insumos a personas con discapacidad, disminuir las tasas de interés y plazos de pagos a créditos hipotecarios como el Infonavit.

Además de aplicar incentivos fiscales a las empresas que apuesten por contratar adultos mayores, y en el rubro de la seguridad, promover policía de proximidad, iniciando por sectores industriales, comerciales, así como vigilancia a través del C-5.

"No seré irresponsable para decir que ya no existen situaciones de riesgo, por que no es así y no puedo mentir, aunque se ha avanzado en la incidencia delictiva y en el andar en carreteras, pero se necesita continuar con una política pública de seguridad, de generación de paz, sí, reconozco, repito, que falta mucho por hacer por eso traemos las propuestas".

Dentro de las mejoras al tema de seguridad, agregó la importancia de apostar por la prevención del delito al promover actividades culturales, deportivas y de reconstrucción al tejido social, además se refirió a la importancia de atender el fenómeno de migración en la entidad.

LA PANDEMIA

El candidato a diputado federal, quien también preside la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, hizo énfasis en la necesidad de atender la pandemia, por ello lamentó que la federación haya dejado sin protección al estado.

"Hubo cero recursos de la federación a Tamaulipas para esta pandemia; ellos quisieron adelantar participaciones simulando dinero adicional, pero de nada sirvió porque los gastos llegaron, aún así, el gobierno del estado tuvo que direccionar presupuesto a destinarlo para construir hospitales, a hacerse responsable, por ello hemos sido reconocidos como el segundo estado de mejor manejo la pandemia y el tercero entorno a la recuperación".

LO QUE VIENE

Aunque se mostró concentrado en el próximo proceso electoral el 6 de junio, se expresó de los rumores que se han generado en el ámbito político con respecto a que él podría postularse como candidato a la gubernatura tamaulipeca para el periodo 2020-2021.

"Soy una persona que se ha preparado, que ha dado resultados, entonces lo que la vida desee y quiera, no se diga mi partido, todo será bienvenido, pero en este momento estoy concentrado en la elección del 6 de junio, y en cumplir con los reynosenses mi compromiso".

TEMA DESAFUERO

Queda por descartado desaparecer poderes

- Gerardo Peña Flores habló sobre el proceso de desafuero que enfrenta el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y las opiniones diferidas, así como los posibles panoramas.

- "Este es un tema inédito, jamás antes vivido, en donde no hay antecedentes, y por eso están estas dobles opiniones del tema, aparte de lo político, pero nosotros defendemos la soberanía del estado; no se puede hablar ni siquiera de una desaparición de poderes".

- Enfatizó en que el congreso local esperará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este proceso, y por lo pronto desmintió los rumores de que Cabeza de Vaca ya no está en México.

- "Todas esas versiones tienen un interés político, quieren jalar agua a su molino, tratan de crear este amarillismo, pero la realidad es que él está operando, por eso insistimos en que nosotros vamos a respetar la decisión que tome la Corte de Justicia, no andamos con amenazas".

- Dentro de los panoramas que han visualizado, dijo no está el contemplar un relevo de gobernador y ni siquiera un personaje interino.