Lucha por su matrimonio

Ciudad de México

Todo parece indicar que Maki y Juan Soler siguen en pie con lo dicho: están haciendo todo lo posible para que las cosas entre ellos se solucionen. El primer paso fue pasar juntos las vacaciones invernales en Vail, Colorado, en compañía de sus hijas, Mía y Azul.

Días después y luego del cumpleaños del actor (celebrado el 19 de enero), el argentino lanzó un mensaje con el que quizá confirmaría que está luchando por su matrimonio.

"Yo en mi cumpleaños tomé una decisión que es la de amar, vivir con alegría, la de perdonar, de desear el bien", aseguró.

Y ahora es Maki quien ha dado una nueva pista sobre su relación: ha decidido regresar a la Ciudad de México, donde radica Juan.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

En un principio la pareja había decidido que Maki se quedaría en Miami con las niñas mientras él viviría en México, donde ha trabajado desde hace ya algunos años, pero la distancia deterioró la relación.

Fue a través de Instagram que la actriz argentina anunció que cerraba su tienda en Miami, Queen Blood, para mudarse de país.

"¡Hoy cerramos la tiendita de Miami para enfocarnos en la venta on line y seguir con todo en Mexico!", dijo al inicio de su mensaje. Luego continuó reflexionando acerca del desapego para concluir con un agradecimiento especial a Juan, quien siempre la ha apoyado en todos sus proyectos.

"¡No quería dejar pasar esta oportunidad para reflexionar acerca de los cambios y el desapego. Si algo no funciona, si ya no eres feliz, si te trae más pérdida que ganancia suéltalo... el universo siempre nos envía señales y está en nosotros escucharlas! Yo con mucho amor me despido del lugarcito que por mas de un año me regaló no sólo cosas materiales, sino también clientas que se volvieron amigas y momentos inolvidables... me recordó mi niñez ya que mis padres tenían un local de ropa al que yo amaba ir... me recordó quien soy y de qué soy capaz! Y aquí aplica como siempre mi frase favorita... LO QUE VIENE CONVIENE... nos vemos pronto. Siempre muy agradecida con @juansolervalls por todo su apoyo, paciencia y alegría. Gracias gracias gracias", escribió Maki Soler.

Hasta antes del anuncio de su ruptura, a fines del año pasado, se consideraban una de las parejas más estables del medio.

Cambio de planes

A través de sus redes sociales la actriz compartió su decisión de mudarse de país.