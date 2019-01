Lucha LGBTTTI por sus derechos. Matrimonio para todas y todos, demandan

El Mañana / Especial.- La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) de Tamaulipas ha reforzado su lucha legal para que las autoridades reconozcan sus derechos y combatir la discriminación.

Desde distintas temáticas, las y los activistas a favor de la salud, el matrimonio igualitario, cambio de identidad y los derechos humanos han obligado, en algunos casos por juicios federales, a que el gobierno federal, la administración estatal y los ayuntamientos respeten.

Las agrupaciones visibles son Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C.; Géneros en Movimiento, coordinado por Silverio Bandala; Conexión Joven, de Marbella Bernal; Orgullo Laredo, en la ciudad fronteriza; y Grupo Nueva Vihda, presidido por Francisco de la Rosa, en Matamoros.

EMPUJAN REFORMA

"Tamaulipas Igualitario", parte del movimiento nacional, es el grupo más fuerte en la entidad. En 4 años, la organización ha empujado una reforma integral al Código Civil de Tamaulipas, que busca la modificación de 20 artículos.

En 2014, el coordinador estatal Mercurios Espinoza del Ángel presentó los 3 primeros amparos colectivos para que la Oficina del Registro Civil casará a parejas del mismo sexo. Jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) fallaron a favor de 171 personas, habitantes del sur y norte del estado.

Diecinueve parejas han contraído matrimonio en la entidad. 3 en la oficina del Registro Civil en Ciudad Madero, 1 en Altamira, 1 en Matamoros, 2 en Nuevo Laredo, otros 2 en Reynosa, 7 en Tampico y 3 en Ciudad Victoria, de acuerdo con un informe de la Secretaría General de Gobierno (SGG).

El objetivo principal de "Tamaulipas Igualitario" es lograr que el Congreso de Tamaulipas adecúe los artículos 124 del Código Civil y 43 de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil estatal, mismos que permiten la discriminación por preferencia sexual, al impedir las uniones legales entre parejas de hombres y de mujeres.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la Declaratoria de Inconstitucionalidad del artículo 124 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Dicho procedimiento obligará a la LXIII Legislatura tamaulipeca a reconocer el derecho del matrimonio para todas y todos.

"El procedimiento de declaratoria ya con las 5 sentencias favorables emitidas en octubre. Son 180 días hábiles para que el Congreso de Tamaulipas reforme, mientras se encuentren en periodo de sesiones, cuando haya receso se detiene el plazo", afirmó el representante en el estado del movimiento Matrimonio Igualitario, Mercurios Espinoza.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito de Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió los amparos 531/2014, 361/2016, 339/2016, 179/2018 y 202/2018, cantidad necesaria para la declaratoria. Además, el pasado 11 de octubre, la misma instancia judicial dictó sentencia similar en los expedientes 197/2018 y 231/2018.

A la par de la declaratoria, 3 matrimonios interpusieron juicios contra las normas que mantienen un lenguaje discriminatorio en los documentos oficiales. "Las parejas del mismos sexo que ya contrajeron matrimonio siguen siendo afectadas en su derecho a la no discriminación, al momento que su vida familia esta regulada bajo leyes que los excluyen o los invisibilizan", afirmó Alex Alí Méndez Díaz, coordinador nacional del movimiento.

"Tamaulipas Igualitario" también promovió el reconocimiento del cambio de identidad de Paulina, habitante de Altamira. La coordinadora estatal del Registro Civil, Mariela López Sosa, ha sido notificada dos veces de la orden para emitir una nueva acta del Juzgado Segundo de Distrito del Décimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria. Empero,

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

La organización Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans ha centrado su exigencia en el respeto a la vida de la comunidad transgénero. La presidenta de la agrupación, Ana Karen López Quintana, afirmó que en la entidad murieron 3 de las 71 mujeres trans asesinadas en el país.

López Quintana exigió que los derechos humanos y el acceso a la salud de las mujeres trans sean respetados. "Que tengamos derecho a sector educativo, a la vivienda, a todas las necesidades que tenemos como seres humanos", dijo.

La agenda 2019 de Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans contempla la creación de la Ley estatal de Identidad Trans, la construcción de un albergue del adulto mayor para la comunidad LGBT, garantizar la atención integral en salud libre de discriminación, estigma y violencia. Además, exigen

el reconocimiento egal del trabajo sexual libre y autónomo.

Las actividades de la organización se han unido a las campañas de concientización de la violencia de género y de la importancia de la salud sexual. Además, la presidenta fue integrante del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

NO MÁS ASESINADOS

La activista Denisse, la jugadora de futbol Hannia y la trabajadora de cine Ivanna son parte de los 51 integrantes de la comunidad LGBTTTI asesinados en Tamaulipas. La organización Letra S y colectivos estatales señalan que la violencia de género ha incrementado en la entidad en los últimos 4 años.

"Un crimen de odio puede diferenciarse por factores como la saña con la que se ejerce la violencia. Por lo regular la manera de asesinar a la persona es brutal e irracional. Hay homicidios que fueron por 40 ó 70 cuchilladas. La tortura y la mutilación también son frecuentes. Incluso se han llegado a encontrar inscripciones en la piel", refiere el director de Letra S, Alejandro Brito.

De 2006 a 2017 hubo 81 homicidios de este tipo. 9 en Puebla, 6 en la Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León y Querétaro, cada uno; 5 en Veracruz; 4 en Tamaulipas y Tabasco. El 60 por ciento ocurrieron en las entidades citadas, refiere el recuento de El Universal.

En contraste, Letra S ha registrado mil 310 asesinatos por odio por homo, lesbo, bi y transfobia, cometidos de 1995 a la fecha a nivel nacional. La Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco son las entidades con mayor número de homicidios.

TRES CRÍMENES

La comunidad transgénero y transexual es la más agredida físicamente en territorio tamaulipeco. En los últimos 2 años hubo 3 asesinatos que indignaron y atemorizaron a organizaciones en defensa de la diversidad sexual.

El 23 de noviembre de 2016, un hombre mató de tres balazos a Hannia, la delantera goleadora de la Selección Gay de Futbol de Tamaulipas, afuera del bar "El Senderito" en Ciudad Victoria. La chica murió durante el traslado al Hospital General de la capital tamaulipeca.

El nombre que aparecía en los documentos oficiales de Hannia era Jesús Camacho Rodríguez. El gusto por el deporte lo mantuvo hasta los 30 años de edad. Ganó trofeos de campeonatos locales y estatales. En junio de 2006 obtuvo el tercer lugar del Torneo Nacional de Futbol Gay en la Ciudad de México.

Los comensales del bar aportaron versiones distintas a la investigación. Algunos refirieron que el asesino huyó del lugar a bordo de una camioneta Ford tipo Ranger y otros aseguraron que se fue en una motocicleta. Además, contaron que Hannia discutió con el hombre antes de los disparos.

El año pasado sucedió otro crimen en la víspera al Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia.

La mujer trans Ivanna Landuchy viajó a Aldama para participar en un concurso de belleza que se celebraría del 9 al 11 de mayo en dicho municipio.

La joven transgénero tampiqueña, de 23 años, fue reportada desaparecida y el viernes 12 de mayo, sus amigos encontraron el cuerpo de Ivanna con un impacto de bala. El cuerpo fue velado el lunes 15 de mayo. Medios especializados publicaron la noticia de la desaparición y asesinato.

"Ella fue Ivanna Landuchy de Tampico, una mujer trans que hace unos días concursaba virtualmente en la página y hoy forma parte de las estadísticas de los feminicidios trans. Otra chica más brutalmente asesinada con arma de fuego. Exigimos su cuerpo sea entregado a sus familiares y tenga un proceso limpio, claro y sano para dar con él ó los autores de este acto vil y sucio", publicó la página de difusión de la comunidad LGBTTTI.

El sábado 11 de junio de 2017, Denisse de León fue asesinada a disparos de arma de fuego en su domicilio junto a su madre y su hermano, después de la crisis en el Centro de Ejecución y Sanciones (Cedes) en Ciudad Victoria.

La Vocería de la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas identificó a uno de los tres ejecutados como "Denisse", o Luis Alberto "N" como era la identidad oficial, de quien afirmó ser pareja de un interno del penal, donde días antes contó que fue preso durante tres años.

Denisse se erigió como la voz de los familiares de los internos desde el pasado 22 de marzo cuando se registró la fuga de 29 reos de los cuales han sido re capturados 20.

En el hecho donde murió Denisse también fallecieron otras dos personas, familiares de la mujer transegénero. Alrededor de las seis de la tarde cuando se registró el triple homicidio en la Colonia Sagitario, según los datos recabados.

Tras haber ingresado el miércoles luego del enfrentamiento entre reos y policías estatales, Denisse advirtió del traslado por lo que ayudó a tramitar amparos para los reclusos a través de sus familiares. Su exposición ante los medios la convirtió rápidamente en un personaje en las redes sociales.

Sobre la vulnerabilidad de las mujeres trans, la presidenta de la Asociación Tamaulipas Diversidad Vidah Trans, Ana Karen López Quintana, dijo que aunque la sociedad civil impulsa la Ley para la eliminación de la homofobia y la transfobia a nivel federal, las entidades no trabajan en el mismo sentido.

"En los estados se sigue discriminando, estigmatizando y no respetan los derechos de la población LGBTI, como de las población trans. En la cuestión de salud no hay atención para las mujeres trans. Hay discriminación en el ambiente laboral, porque no hay empresas que respeten la identidad de los transgénero y eso los margina", dijo el activista.

El director de Letra S, Alejandro Brito, puntualizó que ninguna legislación estatal o Procuraduría General de Justicia cuentan con una clasificación que reconozca los crímenes de odio. De acuerdo con análisis de la organización, el 63 por ciento de este tipo de asesinatos continúa impune, sobre todo en los casos de transfobia.