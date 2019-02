Lucha contra la psoriasis

Ciudad de México.

Kim Kardashian continúa su batalla contra la psoriasis utilizando remedios caseros realizados con hierbas y batidos de arándanos.

La socialité se armó de valor y decidió publicar una instantánea donde luce una de sus piernas afectadas por la psoriasis.

La primera, una imagen de un batido con el subtítulo: "Realmente lo estoy intentando todo! Blueberry Detox Smoothie @medicalmedium". El segundo, un chasquido de parches de psoriasis en sus piernas con el título: "Sexy".

Kim ha hablado sobre su lucha con la condición, haciendo referencia a ella en un episodio de 2011 de Keeping Up With the Kardashians. Más recientemente, respondió a una publicación de The Daily Mail, cuando dijeron que su "mal día de piel" probablemente fue el resultado de toda la base y el corrector que usa.

En la imagen se aprecia el rostro de Kim Kardashian aplicándose algunos tratamientos para contrarrestar los efectos de su enfermedad en la piel.