Lucha contra la obesidad mórbida

Sentado en la sala de su habitación en un hotel de la colonia Roma, Juan Pedro celebra la vida, celebra tener la oportunidad de recuperar su autonomía, pues a diferencia de hace tres años, el joven hidrocálido de 35 años de edad ya puede sentarse por sí mismo, ya puede levantarse, ya puede caminar, y está a poco de lograr su libertad.

Juan Pedro es un joven que fue preso de su propio cuerpo. En 2016 cuando comenzó su tratamiento bariátrico, pesaba 595 kilos, hecho que lo llevó a ser reconocido con el récord Guinness como el "hombre más obeso del mundo".

"Ese reconocimiento no es para enorgullecerse, pero sirve para incentivar a la gente de que sí se puede. Con ese peso yo no podía moverme, vivía en la cama y con oxígeno día y noche, no podía valerme por mí mismo, todavía se me complica un poco, pero ya casi lo logro, estoy cercano a la meta, a mi meta de poder ser un hombre libre", comenta Juan Pedro Franco, un hombre al que le hace feliz haber podido dejar la cama que durante 10 años la obesidad lo mantuvo atado.

Los primeros pasos

"Aunque todavía me falta, estoy mucho mejor que como estaba, ahora ya puedo caminar, subir escaleras, bañarme de pie, ya puedo caminar con el bastón, antes lo hacía con una andadera. Son muchos cambios en mi vida y eso me motiva a seguir adelante", asegura.

¿Cómo se puede llegar a pesar 595 kilogramos? Ni Juan Pedro lo sabe. Dice que, cuando nació, pesó 3.500 kilogramos; a los seis años pesaba 70 kilos; y a los 17 pesaba 240 kilos.

"A los 17 años tuve un accidente y me quebré la mitad del cuerpo, todo el lado derecho, pierna, costillas, todo. Eso me dejó inmovilizado sin poderme mover durante año y medio, y de los 240 kilos que pesaba, llegué a los 360 kilos más o menos", comenta.

Enfermo de diabetes, hipertensión y otros padecimientos derivados de la obesidad, Juan Pedro conoció a José Antonio Castañeda, cirujano bariatra en la ciudad de Guadalajara. Él se interesó en su caso, y le dio todo su apoyo para comenzar con esta travesía, la cual inició en 2016, y con buenos resultados.

A tres años de emprender el recorrido

"Llevo tres años con este tratamiento, y no sé cuánto tiempo falta para terminar, porque todavía tenemos que retirar piel. Son muchas cosas todavía. Hasta este momento he perdido 334 kilogramos. Esa fue la cifra del último pesaje que tuve, de 595 ya bajé hasta 260. Lo que traigo ahora es mucha piel, tengo como 80 kilos en excedente de piel que se debe retirar", puntualiza.

Además de la baja de peso, hay otros beneficios que Pedro ya sintió en su salud, el control de la diabetes, lo cual logró gracias a la cirugía bariátrica.

Enfermedades controladas

"Yo tenía diabetes, pero con el bypass ya tengo controlada la glucosa. Es como si ya no tuviera diabetes. Llegué a tener más de 500 de azúcar, y ahora ando en 100 como máximo. Me ponía insulina y ya no la necesito, he dejado de tomar medicamentos para la hipertensión.

"En mi vida se han modificado muchas cosas, no sólo es la pérdida de peso, sino todo lo que conlleva. Poco a poco estoy recuperando mi salud. Estoy recuperando mi vida", expresó.

Habla el cirujano bariatra

Por su parte, José Antonio Castañeda Cruz, cirujano bariatra, comenta que él está muy satisfecho de lo que ha logrado con Juan Pedro porque, cuando empezó a tratarlo, se fijaron los objetivos de: bajar de peso y disminuir las enfermedades comórbidas que son las que acompañan a la obesidad, como la diabetes y la hipertensión, así como algunos problemas respiratorios. "Prácticamente, podemos decir que él ya está controlado. Independientemente de que siga el proceso de pérdida de peso o no, ya se logró el propósito. El grado de éxito en toda cirugía bariátrica se mide de esa manera, qué tanto se controlan las enfermedades y, obviamente, qué tanto baja de peso el paciente, y en este caso, la mayor parte del peso que trae ahora Juan Pedro es piel, excedentes que parecen olanes, y que eso de alguna manera hace que aparente mayor volumen. Nosotros calculamos de 70 a 80 kilos de piel excedente", apunta el especialista.

El tratamiento

"Con Juan Pedro comenzamos con una dieta mediterránea. Posteriormente se sometió a una cirugía de manga gástrica, y después se sometió a un bypass gástrico y, por último, una banda gástrica sobre el bypass gástrico previo".

Añade que "con la manga le hicimos chiquito el estómago. Fue recortar, engrapar y retirar como un 70 u 80% del estómago. Después, con el bypass hicimos más pequeño su estómago, elaboramos un puente entre los intestinos para desviar el alimento y dejar fuera esa parte (del intestino) que detecta el estímulo de la glucosa y que, al desviarla y estimular directamente el intestino a través de esa conexión, genera una serie de cambios que hace que el paciente con diabetes se controle sin medicamento. Y ya por último fue colocar la banda. Ésta es un cinturón que se va ajustando a través de un puerto que está debajo de la piel, para restringir la cantidad de alimento que entra al estómago".

El doctor precisa que Juan Pedro era un paciente de una complejidad sin precedentes, un caso único en el mundo y, gracias a este tratamiento, su estado de salud ha mejorado notablemente.

"Todo este aprendizaje queda registrado para el futuro, para lograr tratamientos más efectivos para pacientes con obesidad mórbida", expresa el bariatra José Antonio Castañeda Cruz.