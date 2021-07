Los SAG regresan en febrero de 2022 con show de 2 horas

LOS ANGELES.— Los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla regresarán a un formato de dos horas para su edición de 2022, que se transmitirá el último fin de semana de febrero.



Los SAG adoptaron un formato completamente virtual de una hora este año, cuando "The Trial of the Chicago 7" ("El juicio de los 7 de Chicago") ganó el premio al mejor elenco y la serie de drama "The Crown" y la comedia "Schitt's Creek" también fueron galardonadas.