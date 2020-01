Los riesgos de ingerir bebidas alcohólicas adulteradas

Las bebidas alcohólicas irregulares o adulteradas pueden generar graves riesgos para la salud de los consumidores, por ello la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió algunas recomendaciones de verificación.

Entre las medidas de seguridad para comprobar la calidad de las bebidas alcohólicas está el revisar que la etiqueta del producto contenga el nombre y fecha de caducidad o de consumo preferentemente.

Así como los ingredientes, el contenido neto, el nombre, denominación o razón social del fabricante responsable, domicilio fiscal, país de origen y lote.

Otras medidas son revisar que la tapa de la botella no gire o escurra el contenido, que el holograma sea auténtico, que al girar la botella y regresarla a su posición original no se vean partículas que caen, pues se trata de contenido que no fue elaborado con suficiente calidad o higiene.

Checar que las etiquetas estén bien pegados, evitar comprar bebidas alcohólicas en lugares no formalmente establecidos, como tianguis y puestos ambulantes, dudar de la calidad de productos con precios menores a los instaurados.

Al no existir un control en el proceso de producción de las bebidas alcohólicas adulteradas, señaló la Cofepris mediante su revista, además de provocar una embriaguez más rápida, pueden causar nauseas, vómito, cefalea o dolor de cabeza, irritación gástrica, ceguera, estado de coma y la muerte.