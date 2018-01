Los Pats nunca se rinden: Tom Brady

Minneapolis, Estados Unidos.- La clave del éxito de los Patriotas está en nunca rendirse.



El quarterback de Nueva Inglaterra, Tom Brady, aseguró en el Opening Night del Super Bowl LII que lo que mejor define a los Pats es la capacidad de sobreponerse a las adversidades que ha demostrado el equipo.



"Hemos mostrado mucha resistencia todos los años, en muchos tipos de juego. Cada año hay algo, individualmente hay quien lidia con algo, colectivamente también, lo enfrentamos de buena forma pero lo que demuestra es que podemos sobreponernos ante cualquier cosa.



"Eso fue lo que pasó en el último juego ante Jacksonville, aprovechamos las oportunidades y regresamos al juego", expresó el cinco veces ganador de Súper Tazón.



El encuentro ante Filadelfia será el octavo Súper Domingo de Brady, por lo que le recomendó a los jugadores que no han alcanzado el partido más importante de la temporada, estar concentrados todo el encuentro.



"Es un juego único, muy largo; tienes que estar listo y sereno todo el juego. He estado muchas veces ahí, ahora tengo que estar listo, pero aún así estoy emocionado por el juego, eso no creo que cambia cuando juegas por el campeonato. Todas esas emociones están ahí, sólo tenemos que enfocarlas", agregó.



En la Final de Conferencia ante los Jaguares, los de Nueva Inglaterra vinieron de atrás para ganar su boleto al Super Bowl, una situación que según el receptor Danny Amendola, se debe a que en la preparación de los encuentros siempre practican diversas situaciones de juego, como ir abajo en el marcador.



"Siempre hacemos prácticas y jugadas de situaciones del juego, siempre pensamos que cada situación es un entrenamiento que ya hemos hecho entonces cuando salimos ahí, está todo ya trabajado", apuntó.



Por su parte el entrenador, Bill Belichick, aplaudió la labor en la temporada de Filadelfia, su próximo rival.



"Son muy buenos, ganaron muchos juegos, tuvieron pocos con una diferencia pequeña y un gran puñado en los que tenían una diferencia de 10 puntos o más. Son capaces de jugar muy bien en las diferentes situaciones del juego, muy buenos en defensa y muy explosivos en ataque, hacen todo bien", declaró.