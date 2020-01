Los "Parásitos" infestan los premios SAG

La película surcoreana Parasite (Parásitos) hizo historia al ganar el premio a Mejor reparto en la entrega número 26 de los Screen Actors Guild Awards convirtiéndose en el primer filme en lengua extranjera en lograrlo. Tan sólo en 1999, La vida es bella, de Roberto Benigni, fue nominada pero perdió ante Shakespeare in love.

"Aunque el título es Parásitos creo que la historia es acerca de coexistir y cómo todos podemos vivir juntos", dijo el director Bong Joon-ho en coreano. "Al ser galardonado me hace pensar que tal vez no hicimos una película tan mala. Estoy muy honrado de recibir este premio enfrente de todos estos actores que admiro, nunca olvidaré esta noche".

Desde el principio de la ceremonia realizada en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, la cinta fue reconocida cuando se presentó un video de ella y la mayoría de los asistentes se puso en pie a aplaudir. Con un total de 15 premios entregados, las favoritas de la noche eran las películas Bombshell, The irishman y Once upon a time in... Hollywood con cuatro nominaciones, seguidas por Marriage story con tres. Sin embargo ni Bombshell ni The irishman lograron una estatuilla, mientras que Brad Pitt y Laura Dern se alzaron como Actor y Actriz de reparto por Once upon... y Marriage story,

"Está bien y está mal, hay sentido común y abuso de poder. Como ciudadano, tengo derecho a expresar mi opinión... Tengo tanto derecho como cualquier ciudadano para usar mi voz cuando veo un abuso agrante de poder".

En televisión hubo sorpresas como el triunfo de Jennifer Aniston como Actriz de drama por The morning show, así como la serie The marvelous Mrs. Maisel, que se coronó por Actuación en conjunto de comedia. El elenco subió incrédulo. "Estamos muy orgullosos de ser parte de este elenco, es un error pero gracias", dijo la protagonista del show, Rachel Brosnahan.