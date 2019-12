Los expertos en boxeo analizan la pelea de AndyRuiz vs Anthony Joshua

El primer campeón mexicano en la historia de los pesos pesados, Andy Ruiz, encara esta tarde un desafío en un palacio árabe para saber si es parte de la realeza del boxeo o su triunfo de hace seis meses fue un one hit wonder

Que Andy Ruiz se presente con 128 kilos en el pesaje habla de dos escenarios: que fue por estrategia para desconcentrar a Joshua o que tuvo mala preparación. Por lo que pasó en el entrenamiento me hace pensar que fue lo segundo. Por eso creo que Joshua es favorito y Ruiz, otra vez, va por la sorpresa. Leonardo Riaño - TUDN Joshua ganará por la vía del nocaut: Andy Ruiz no se preparó a conciencia, como lo está haciendo Anthony Joshua.El inglés es un boxeador más completo y peleará con las ganas de demostrar que fue una casualidad. Ruiz, incluso, me confesó que a veces le da ojera entrenar. Joshua ganará por la vía del nocaut. Rafael Ayala - Azteca Deportes Andy Ruiz sabe manejar sus kilos: Muchos especialistas dicen que el nocaut de Ruiz fue un accidente. No lo veo así. Andy recibió los mejores golpes de Joshua, se recuperó y lo venció. Sabe meter las manos, sabe lidiar con su peso y es un peleador rápido. No perderá agilidad y, al contrario, tendrá más resistencia. El mexicano es favorito para llevarse la victoria.

La velocidad del británico Anthony Joshua será la diferencia ante el mexicano, quien vivirá una noche triste en Arabia Saudita. No sé cómo puede pensar en ganar el combate, si no ha entrenado correctamente y constantemente. Aunque si el mexicano llegara a perder, él ya ganó porque obtuvo el cariño y respeto de mucha gente. Rodolfo Vargas - Azteca Deportes Joshua llega con dudas a la pelea: Muchos peleadores señalan que no es recomendable enfrentar al mismo boxeador que los venció, como fue la manera en que lo hizo Ruiz con Joshua. Fue la primera derrota del británico y su primer nocaut sufrido. Eso se está reejando en el inglés, que llega a la pelea con dudas de lo que pasó. Andy llega con ventaja. Rey Vargas - Campeón supergallo Ruiz tiene ventaja por su mentalidad: Antes del pesaje veía una pelea pareja. Pero luego de ver lo que pasó en el día previo a la pelea, veo al británico pensativo, con algunas dudas y eso le puede costar. Andy Ruiz es todo lo contrario. Llega conado y esa es una gran ventaja para él. En cualquiera de los casos, veo que la pelea puede terminar con un nocaut