Los alguaciles quieren sueldo como policías

Dijo agradecer a los comisionados del gobierno del condado, al juez Tano Tijerina, por los esfuerzos de mejorar la vida de los alguaciles y personal del departamento del comisario, pero hay que hacer más, urge homologar salarios y prestaciones con las otras corporaciones.

"Nuestros agentes no pueden sostener una familia con los ingresos actuales, no los queremos preocupados económicamente, ni doblando turno en trabajos particulares como guardias de seguridad en tiendas o bares, para así completar las sumas que requieren para sacar a sus hijos adelante", dijo el comisario Cuéllar.

Que estén garantizados sus ingresos para pagar los requerimientos de toda familia, los estudios de los menores, el dinero que necesita un clan para crecer, los queremos descansados no que anden con dos empleos, los queremos despreocupados, sin estar al pendiente de cubrir los pagos de sus casas, de sus vehículos, la despensa, las vacaciones fuera, las diversiones de su familia.

"No descansaré hasta subirlos a 65 mil dólares anuales, agradeciendo de antemano todo los esfuerzos que hacen el juez del condado y los comisionados, no quiero deserción, basta ya que aquí los preparemos y luego se estén mudando a la Policía local, DPS o Patrulla Fronteriza, necesitamos cierto número de agentes para un condado tan grande y no queremos estar empezando de nuevo cada año, preparando constantemente a gente nueva, sí, que bueno que se incorporen a nosotros los jóvenes, todo el tiempo, pero también queremos que nuestros agentes duren aquí toda su carrera, a gusto, satisfechos", concluyó Martín Cuéllar.