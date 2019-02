López Obrador visitará tierra del 'Chapo' Guzmán

Cd. de México.

A días de que Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue declarado culpable en Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene contemplado visitar su tierra natal, el Municipio de Badiraguato, en Sinaloa.



De acuerdo con el programa de giras del Mandatario, su visita a esa comunidad está prevista para este viernes, en el marco de su segunda gira por la entidad en lo que va de su gestión.



El tabasqueño realizará un acto público para supervisar la construcción del tramo carretero Badiraguato-Guadalupe y Calvo, de una obra que pretende comunicar esta zona con los Estados de Durango y Chihuahua.



En septiembre pasado, como Presidente electo, López Obrador anunció una inversión de 200 millones de pesos para concluir la carretera, cuya construcción se inició desde hace cinco sexenios.



En una visita a Sinaloa, también dio a conocer que su Gobierno edificará una universidad en el Municipio de Badiraguato.



El 26 de octubre del 2017, antes de postularse por tercera vez a la Presidencia, visitó ese municipio y habló sobre su intención de aplicar una amnistía para quienes quisieran dejar el camino de la ilegalidad y reincorporarse a la sociedad.



"No descartamos el que pueda llamarse a que todos los que quieran legalizar su situación actual mediante una amnistía, puedan sumarse a la vida pública y vivir en paz, vamos nada más a consultar en todas estas decisiones al pueblo de México y vamos a tomar en cuenta a las víctimas", dijo entonces.



En esa visita, el tabasqueño aseguró que el próximo Gobierno buscaría la paz y la tranquilidad a través del diálogo, pero dejó en claro que no sería títere de ningún grupo o interés.



"No voy a ser un títere, no voy a ser un pelele, vamos a hacer lo que le convenga al pueblo y lo que le convenga a la nación", agregó.