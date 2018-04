López Obrador: salimos airosos del debate

"Salimos airosos, salimos bien, por el respaldo del pueblo, por las buenas vibras que transmiten muchos ciudadanos. Nos fue muy bien porque estuvimos lidiando a quienes querían golpearnos, ponernos mal, ponernos en ridículo y no pudieron", afirmó el tabasqueño en un mitin realizado en Ixtapaluca, Estado de México.



"Utilizaron mentiras, calumniaron en grande una y otra vez y no lograron su propósito, tengo un escudo que me protege, que es mi autoridad moral".



Ante cientos de mexiquenses, el ex Jefe de Gobierno capitalino negó que el panista Ricardo Anaya haya triunfado en el debate.



Incluso, López Obrador auguró que, tras el ejercicio de ayer, su movimiento alcanzará el 70 por ciento de las preferencias ciudadanas en las encuestas.



"Ya rebasamos los 50 puntos de intención del voto a favor de nuestro movimiento", dijo.



"Podemos llegar hasta el 70 por ciento. No estoy exagerando".

El candidato presidencial de Juntos Haremos Historia afirmó que sus rivales presidenciales, aquellos de la denominada "mafia del poder", se unirán en su contra.



"Aunque se junten todos, aunque declinen y quede un solo candidato de ellos les vamos a ganar la Presidencia de la República", apuntó el tabasqueño, quien llamó a cuidar las casillas el día de la elección.



"Por eso hay que cuidar muy bien las casillas".



López Obrador fue acompañado por Felipe Arvizu, candidato a diputado federal, y los candidatos al Senado, Delfina Gómez e Higinio Martínez.



"A nuestro gallo no le quitaron ni una pluma", sostuvo Arvizu sobre el debate de anoche.



"El gran ganador fue el licenciado López Obrador, porque no cayó en lo que ellos quieren", agregó Gómez.