López Obrador reconoce pago por avión en venta

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Gobierno debe pagar 450 millones de pesos por el avión presidencial debido a un contrato que ya existía.

En su conferencia mañanera, dijo que la nota salió en un periódico que "ni siquiera" sacó en su momento lo de la compra del avión. Sin embargo, REFORMA, diario que publicó la nota, desde 2013 difundió información sobre la compra de la aeronave.



"El avión ya está en California, en venta, salió una nota diciendo que se está pagando el avión sin ser usado, ya no voy a decir qué periódico sacó esta información. Pues sí tenemos que pagar 450 millones de pesos este año por el contrato que ya existía, ni modo que canceláramos el contrato.



"Imagínense, cancelamos el contrato, nos hacemos acreedores a multas y es un litigio que nos costaría muchísimo, este periódico pues no toma en cuenta esto, ni siquiera sacó en su momento lo de la decisión de la compra del avión porque en ese entonces cuando compraron el avión no dijeron nada y ahora si se tienen que pagar estos 450 millones porque ya está en venta, estamos a punto de terminar con los trámites para venderlo, es un procedimiento que se tiene que seguir", dijo López Obrador.



Sobre el caso del pago de la aeronave sin usarla, REFORMA publicó el 6 de febrero pasado que el Gobierno federal seguirá pagando en 2019 el arrendamiento financiero del avión presidencial, que desde diciembre está "almacenado" en un hangar en California.



El Presupuesto de Egresos de este año asigna 416.9 millones de pesos a la Sedena para continuar con el proyecto de inversión 12071320003 iniciado en 2012, que permitió la compra del Boeing Dreamliner 787-8, que el Presidente echazó usar y pretende vender.