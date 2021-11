López Obrador plantea usar a las Fuerzas Armadas para distribuir medicamentos

"El sueño que tenemos y que vamos a convertir en realidad es que podamos, entre todos, garantizar ese derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos, que cualquier persona que se enferme y que requiera la atención médica pueda ir a un hospital público y ser atendido, y que no sólo tenga acceso al llamado cuadro básico, sino a todos los medicamentos, y lo vamos a lograr", expresó.

El mandatario clausuró los trabajos de la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acto realizado en el patio central de Palacio Nacional y donde elogió al director del organismo, Zoé Robledo, a quien calificó como "muy bueno" y un servidor público "ejemplar".

En su mensaje, el presidente López Obrador celebró la recuperación de trabajos después de la pandemia en el país y afirmó que este año va a cerrar con 21 millones de trabajadores inscritos al IMSS.

"Esto significa que hay recuperación económica", dijo, y recordó que durante la pandemia de coronavirus se perdieron un millón 500 mil empleos, los cuales ya se recuperaron, aseguró.

"Teníamos antes de la pandemia 20 millones 600 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social y ahora ya estamos en 20 millones 900 mil, es decir, 300 mil trabajadores más que los que teníamos antes de la pandemia", refirió AMLO.

Previamente, dijo que su gobierno atenderá cuatro asuntos considerados como básicos en el sector salud a nivel nacional.

"Primero, que no falten los médicos porque, en efecto, hay déficit de médicos generales en nuestro país y de especialistas, porque fue un error garrafal el rechazar a jóvenes que querían ingresar a las escuelas de medicina con el pretexto, con la excusa que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no era cierto, no es que pasaran el examen de admisión es que no había espacios, no había cupo, no había presupuesto", dijo AMLO.

Al respecto, comentó que se están creando escuelas de medicina y enfermería, así como ampliando los espacios y becas para especialidades, aseguró.

"De todas formas, vamos a mantener un déficit, pero vamos a procurar que tengamos los médicos, que tengamos los especialistas que requiere nuestro país", justificó.

Luego, dijo que se tiene que consolidar el abasto de medicamentos porque antes representaba un jugoso negocio de 10 empresas distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas, que recibían casi 100 mil millones de pesos al año por vender medicinas al gobierno federal.

"Nos costó mucho desmontar ese aparato monopólico que tenía el control del abasto de los medicamentos. Y todavía estamos batallando, porque no sólo es comprar los medicamentos que no se podían adquirir en el extranjero porque las leyes no lo permitían, ahora los podemos comprar en cualquier país todos los medicamentos, sino también tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen los medicamentos a hospitales, bueno, a centros de salud, unidades médicas", señaló el mandatario.

Por ello, se comprometió a que los medicamentos van a llegar a las comunidades más apartadas como lo hacen las empresas distribuidoras de refrescos y mercancías.

Recordó que se creó un mecanismo de distribución, de logística, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para lograr consolidar la campaña de vacunación contra el coronavirus.

"Si es necesario, de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar los medicamentos, van a estar en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales todos los medicamentos, ese es un compromiso", indicó AMLO.

También, se comprometió a mejorar las instalaciones hospitalarias, y dijo que se avanzó ante la demanda de camas por la pandemia de coronavirus.

"Muchos centros de salud y clínicas que estaban en proceso se terminaron. Ahí trabajamos todos juntos: Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, Pemex, todos juntos", recordó.

De esta forma, aseguró que se concluyeron 100 hospitales que estaban inconclusos y se equiparon.

"Y como aquí se dijo, es muy satisfactorio que nadie se quedó sin atención, no nos rebasó la pandemia y todos tuvieron la oportunidad de contar con una cama, con un ventilador, con un médico, con una enfermera que atendiera a todos los enfermos", refirió.

Luego, dijo que van a regularizar la situación de trabajadores de la salud y que su administración contrató a 70 mil para enfrentar la pandemia.

"¿Qué les puedo decir a los trabajadores que nos ayudaron en momentos difíciles? Que no vamos a despedir a ninguno de esos trabajadores, los vamos a incorporar al sistema de salud, van a mantener su trabajo", afirmó.