López Obrador pide a CNTE dar clases toda la semana

A cambio de que el Gobierno entrante cumpla su compromiso de cancelar la reforma educativa, los maestros disidentes de Oaxaca deben cumplir con dar clases de lunes a viernes, planteó el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.



"Aprovecho para decirle a los maestros que voy a cumplir el compromiso de cancelar, derogar, como sea, la mal llamada reforma educativa, pero también, con todo respeto, porque la mayoría de los maestros cumplen con su responsabilidad y no merecen ser maltratados, los maestros siempre han estado apoyando a las comunidades, me consta.



"Pero también les digo todo esto, que va a significar una verdadera reforma educativa, porque ya no van a haber persecuciones y no va a degradarse a los maestros, sino que se les va a dar su sitio. También implica actuar en consecuencia de manera responsable, que los maestros den clases, que no haya semanas de martes a jueves, semanas completas, ese es el compromiso, eso es lo que les pido", afirmó.

De visita a la entidad que es bastión de la Sección 22 de la CNTE, el Presidente electo pidió a los maestros recuperar la tradición de entregarse a la enseñanza.



"Nosotros vamos siempre a apoyar a los maestros, jamás se les va a reprimir. Nunca más se va a perseguir a los maestros ni se va a actuar con autoritarismo; nada por la fuerza.



"Lo único que pedimos es que se siga el ejemplo de los maestros de antes, que tomaban el magisterio como un postulado de enseñanza, de entrega total a la causa social, a la causa pública, eso es lo único que pedimos para todos los maestros y nos vamos a reconciliar en Oaxaca y en el País", indicó.