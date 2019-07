López Obrador pide castigo ejemplar a militares plagiarios

Cd. de México.

El Presidente López Obrador pidió un castigo ejemplar a policías militares que fueron capturados ayer en el Municipio de Huehuetoca, en un operativo realizado por agentes antisecuestro del Estado de México.



El Mandatario aclaró que aunque no pertenecían a la Guardia Nacional, como se difundió ayer, si iban a formar parte una vez que la Policía Militar desapareciera.



"Eran policías militares y no habían pasado a formar parte de la Guardia Nacional pero iban a pasar porque desaparecía la Policía Militar, o mejor dicho los elementos de la Policía Naval Militar, para terminar de conformar la Guardia Nacional", dijo en conferencia mañanera.



"No se toleran esos delitos, no hay impunidad, hay tres prófugos, dos militares y un civil, ya se les está buscando, pero lo importante es que ya estamos actuando, tenemos la información y se está actuando, no quiere decir que lo celebre, pero si es para mi importante el que no se proteja que o se oculte a nadie. Va a haber castigo, si ejemplar, lo que establece la ley, no se tolera a nadie, eso lo tiene que determinar el juez, pero debe ser castigado, o sea, mi opinión en estos caos es que el servidor público tiene que ser ejemplo y cuando no lo es, debe ser castigado con más severidad".

Ayer, autoridades detuvieron en una casa de seguridad, ubicada en la calle Danza Clásica, en el fraccionamiento Santa Teresa, en Huehuetoca, a Diana Paola Medina Meléndez, de 23 años; Jorge Luis Barrón Graciano, de 25 años, y Everardo Sánchez Rodríguez, de 28 años.



Los tres plagiarios fueron identificados por las autoridades de Edomex como miembros de la Guardia Nacional, aunque la Sedena aclaró más tarde que eran policías militares.