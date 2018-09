López Obrador mantendrá coberturas petroleras

El programa de coberturas petroleras resulta crucial para las finanzas públicas ya que una buena parte del presupuesto está financiado por estos instrumentos, por lo que dar continuidad a este programa resulta importante, explicó el futuro funcionario tras su participación en el foro económico organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales.

"Las coberturas petroleras son importantes, hay una parte muy importante del presupuesto mexicano que es financiada por ellas, es algo con lo que no se puede jugar", dijo.



Agregó que, debido al volumen de las transacciones que implica este programa, la compra de los instrumentos se hace en varios movimientos en diferentes momentos del año, por lo que dar continuidad a esa estrategia ya está acordado.



"Uno de los primeros acuerdos entre le equipo de transición y el equipo actual fue que se siguieran ejecutando las coberturas, de tal forma que una parte importante de las coberturas para el año 2019 ya fueron contratadas y se van a seguir ejecutando en las próximas semanas por un acuerdo común entre el equipo de transición y la actual Administración", detalló Herrera.





...Y harán ajustes a SHCP



El Gobierno entrante realizará ajustes importantes a la estructura de la Secretaría de Hacienda, como parte de las medidas de austeridad.

Con la entrada de la nueva Administración habrá importantes reducciones de las estructuras gubernamentales, lo que incluye a la Secretaría de Hacienda, señaló el futuro funcionario.



Sin confirmar si desaparecerán departamentos completos como la Subsecretaría de Ingresos, para la cual hasta ahora no se ha propuesto titular, Herrera aseguró que se está evaluando una nueva manera de llevar la política impositiva.



Según explicó, existen dos modelos para administrar la parte impositiva, primero, el modelo en donde la política tributaria y la Administración tributaria están en un mismo agente; segundo, el considerado como el modelo más adecuado y que está vigente en el País, en donde estas dos partes se mantienen separadas.



"Va a haber ajustes, pero esos ajustes no quieren decir que el SAT se va a hacer cargo de la política tributaria. El SAT se va a seguir manteniendo única y exclusivamente de la Administración Tributaria", aseguró Herrera.



Detalló que el objetivo de mantener al SAT separado de la política tributaria responde a evitar conflictos de interés entre los objetivos de recaudación y la recaudación como tal.



Y señaló que aún no están preparados para confirmar la desaparición de la Subsecretaría de Ingresos.