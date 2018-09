López Obrador lee cartilla a diputados de Morena

Cd. de México.

El Presidente electo se reunió hoy con la bancada morenista San Lázaro para leerles la cartilla y, de igual manera, fijar las prioridades legislativas del actual periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo a fuentes presentes, en un discurso emitido de manera severa, López Obrador subrayó a los diputados morenistas que ya no son oposición y por lo tanto deben comportarse a la altura de las circunstancias y las expectativas ciudadanas.



"Nos pidió que fuéramos muy cuidadosos siendo mayoría, que somos Gobierno, eso me parece que es el tema más importante , que no somos oposición y que tenemos que ser muy respetuosos con la oposición", mencionó Lorena Villacencio,



"Que los argumentos sean lo que pese y no los gritos, que se lo diga a Fernández Noroña".



La diputada Dolores Padierna indicó que, además de leerles la cartilla, López Obrador los llamó a no olvidarse de sus comunidades ni de sus representados.



"Nos recomendó nunca abandonar a nuestros electores, siempre estar en territorio, estar acá lo menos posible o lo indispensable y dedicarle mucho tiempo a la gente", subrayó.



"Hablamos de toda la ética de un legislador de una legisladora, se habló de los nuevos legisladores que debemos ser, jamás poder autorizar ningún moche, jamás tocar un dinero que no sea nuestro, nunca estar con las prácticas del viejo modelo".