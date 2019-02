López Obrador defiende terna para Corte

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es facultad del Ejecutivo enviar la terna para ocupar la vacante de Ministra en la Corte, y que las tres mujeres que propuso tienen méritos propios.

En la terna propuesta por López Obrador se encuentran Yasmín Esquivel, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de CDMX y esposa de José María Riobóo; Loretta Ortiz, doctora en Derecho y ex diputada federal postulada por Morena; y Celia Maya, quien fue incluida en la terna del año pasado para ocupar la vacante del Ministro José Ramón Cossío.



"Es una facultad del Ejecutivo enviar la terna y cumplo con la ley. No existe el supuesto de que si fuesen militantes de un partido, en el supuesto, como dicen los abogados 'aceptando sin conceder', no hay un impedimento para que un miembro de un partido político pueda ser postulado para ocupar un cargo.



"Propuse a tres mujeres que tienen mérito propio (...) las tres con muy buen nivel, y el Senado, los senadores, dos terceras partes tienen que elegir a una de las tres, si así lo considera", señaló López Obrador en conferencia.