López Obrador: Acostúmbrense a consultas

Andrés Manuel López Obrador aseguró que, pese a que pueda haber errores, la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es exitosa y sus adversarios deben acostumbrarse a estos ejercicios de democracia participativa.

"A mis adversarios les digo: que se vayan acostumbrando porque cada vez que sea necesario, cuando se amerite, va la consulta", dijo a través de un video en Youtube.



Expresó que hasta el día de ayer habían participado cerca de 250 mil ciudadanos en la consulta y llamó a los que no han votado a hacerlo.



"La democracia no se agota en una elección, democracia es también este tipo de ejercicios", opinó.



Garantizó que los resultados de la consulta no se alterarán y que el lunes informará sobre ellos y lo que se hará respecto al NAIM.



"Pueden haber errores porque no se están gastando miles de millones de pesos, no voy a decir quién gasta tanto cuando hace una elección, y al final no son confiables".



"El domingo se conocerán los resultados y el lunes yo voy a dar a conocer el punto de vista que va a ajustarse al resultado (de la consulta)".



El Presidente electo adelantó que se hará una reforma constitucional para que se puedan hacer consultas para cualquier asunto de

interés nacional.