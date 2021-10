Lolita Ayala debuta como actriz a pesar de sus dolencias

"Hay días que me siento muy mal porque la fractura te deja muchas secuelas y son tantas medicinas que acabas enfermo del estómago y eso no es nada agradable", dijo Lolita Ayala en entrevista con EL UNIVERSAL.

Según el adelanto de la cuarta temporada de la serie que se estrena el miércoles 6 de octubre a las 20:30 por Comedy Central, Ayala se interpretará y hará parodia de sí misma en la pantalla.

"Lo veo como una alternativa para pasar un rato en familia y desconectarnos de tanta mala noticia que hay en el mundo y sonreír, la risa es una medicina para todos entonces hay que tratar de reír", afirmó.

Durante casi 30 años la presentadora se consolidó por dirigir el programa principal de noticieros en Televisa, pero actualmente es un icono de la cultura pop por haber sabido aprovechar los tropiezos que llegó a tener, como un incidente al aire en el que carraspeó al mencionar el nombre de Phil Barrera, mientras daba una noticia.

"Cualquier persona a la que le hacen memes como los que me hicieron a mí debe reír de lo que están diciendo de ti, no debes enojarte... Me daba risa porque me daba cuenta de que exageraban un poco porque sacaron monstruos echando otros monstruos de la boca y eso me causó asombro, pero nunca me enojé", confesó.

Lo más complicado en esta nueva experiencia fue parecer natural a pesar de estar actuando, según detalló la periodista. "Admiro la habilidad mental de los comediantes y reconozco que es un don que yo no tengo. Es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada a hacer, que son las noticias, pero lo difícil es que no parezcas falsa".

Para sentirse más segura durante las grabaciones del programa sitcom, Lolita ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y confía en la tecnología y las medidas de sanidad para evitar un contagio, pero pide a su público que no bajen la guardia, sobre todo los jóvenes con quienes está agradecida por mantenerla vigente.

"Estar cerca de los jóvenes me llena de gozo porque son los jóvenes los que aceptan estar cerca de mí, que me usan en playeras, que se acuerdan de mí. Es muy agradable que te busquen cuando tú ya no eres tan joven, sino vintage", finalizó.