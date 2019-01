Logra millonario japonés el tuit más replicado de la historia

El mensaje de un millonario japonés se convirtió en el más compartido en la historia de Twitter, al ofrecer dinero en efectivo a sus seguidores.

El magnate Yusaku Maezawa, con una fortuna estimada de 2.000 millones de dólares, prometió entregar 100 millones de yenes (925.000 dólares) en premios en efectivo a 100 afortunados participantes de su lotería de Twitter, lanzada como parte de una campaña promocional para la venta de primavera en su tienda de ropa Zozotown. Una cantidad que en total equivale a 10.000 millones de yenes (92 millones de dólares).

Y para participar en esa lotería los participantes tenían que retuitear el siguiente mensaje:

"¡La venta de primavera de Zozotown es la más rápida de la historia y superó los 10.000 millones de yenes! Con una apreciación diaria, daré 100 millones de yenes (en total, millones de yenes) en efectivo. La única forma de aplicar es seguirme y RT este tuit. La recepción es hasta 1/7. ¡Escribiré un mensaje directo al ganador!", señala el tuit.

Hasta el lunes, el mensaje registraba más de 5,5 millones de retuits, superando al adolescente estadounidense Carter Wilkinson, quien lanzó una campaña viral en 2017 para obtener nuggets de pollo gratis por un año de parte de la cadena de comida rápida Wendy's, con un mensaje que obtuvo más de 3,5 millones de retuits.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3