Y ya son 300 cubanos deportados por Reynosa

Para brindarles atención, se continúa extendiendo un espacio de varios metros cuadrados donde había canchas deportivas, al que se le colocan casas de campaña y sábanas simulando techos.

EL MAÑANA ha evidenciado en lo últimos días las historias de estas personas, que a tan solo unas horas de cruzar a Estados Unidos fueron detenidos y expulsados a México.

Héctor Silva, director del inmueble declaró: "Tenemos ahorita 300 cubanos que han llegado expulsados de Estados Unidos, aquí los estamos atendiendo y se les da comida, hospedaje, ellos no quieren regresar a Cuba, hay quienes tienen hijos del lado americano, entonces cada caso se ve desde lo particular".

La última vez que los migrantes cubanos formaron parte de los grupos mayoritarios en Reynosa fue en el segundo semestre del 2019 y principios del 2020, generando impacto entre la comunidad debido a la cantidad de negocios de alimentos, bebidas, belleza y de servicios que ofrecían.

Las expulsiones que ha recibido esta frontera por la aplicación del título 42 se han evidenciado en los últimos días, con cientos de migrantes que llegan a través del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

"Nosotros no decidimos quién ingresa o no hacia Estados Unidos, los abogados hacen el trámite, nosotros apoyamos a trasladarlos, dar acompañamiento, no hay un tiempo determinado de respuesta al asilo", insistió Silva de Luna.

El Título 42 comenzó a aplicarse en el 2020 cuando Donald Trump era presidente, como parte de una medida sanitaria que autorizó a la expulsión de todos los migrantes ilegales que consideraran un "riesgo sanitario".