Retrasan volver al gym

"Lo que pasa es que se ponen muchos propósitos y existe el autosabotaje; por ejemplo, dicen que hace frío o que está pendiente la partida de la rosca, que el otro lunes o que después de los tamales, y así pasan los días; en el gimnasio no llegan multitudes, los que han estado viniendo son los que ya han adquirido disciplina", indicó Martha Dallan Pérez, entrenadora.

Lo más difícil para alguien que desea ejercitarse y tomarlo como parte de una rutina es iniciar, por ello se recomienda a la población interesada a motivarse desde casa, con acciones simples, como ir a caminar o pasear a las mascotas con mayor frecuencia.

"Muchas personas llegan motivadas en su primer día, pero se retiran pronto, casi siempre por no ver resultados; no se comprende que ir al gimnasio es también parte de una nueva mentalidad, que con el paso del tiempo se tendrá una disciplina, mejores hábitos; no es fácil, pero para quienes buscan iniciar, lo primordial es tener ya una base, por ejemplo, el salir a caminar, ejercitarse desde casa, no se requiere un gran espacio", agregó.

PRETEXTOS

El postergar la asistencia al gimnasio es algo frecuente; entre los pretextos están las condiciones del clima, festejos previos o falta de organización con el tiempo libre.

En algunos centros, los encargados ofrecen cuotas diarias, semanales, quincenales o mensuales, según la necesidad e interés.

"Lo ideal cuando vienen a pedir informes es que intenten un día para que vean de lo que se trata, se les da una explicación, la mayoría continúa al segundo día, pero ya la siguiente semana, de 10 sólo vienen como seis o cinco y de esos se quedan dos o tres", dijo Raúl González, administrador de un gimnasio. Las cuotas para ingresar a un gimnasio en Reynosa oscilan en promedio entre los 400 a 500 pesos mensuales.