Propone juzgado de puertas abiertas: ´Quiero una justicia humana y más cercana a la gente´

En un proceso histórico, que por primera vez permitirá la elección de jueces mediante el voto popular, Alicia Flores Reyes, una joven reynosense de 24 años, se postula como candidata a jueza por el quinto Distrito Judicial en Reynosa, Tamaulipas. Bajo el lema "La justicia no es un privilegio, es un derecho", la abogada Alicia Flores busca acercar el Poder Judicial a la ciudadanía con una visión renovada, humana y comprensible.

Con una carrera forjada desde la base del servicio público, Alicia ha pasado por cada etapa del sistema judicial: practicante, meritoria, titular de plaza y proyectista de sentencias, siempre especializándose en materias civiles. Hoy, gracias a una reciente reforma constitucional que eliminó la edad mínima de 30 años para ser juez, se convierte en una de las candidatas más jóvenes en este proceso electoral.

"Decidí participar porque realmente quiero un cambio, quiero una justicia más humana, más cercana a la gente. La justicia civil, familiar y laboral —lo que se conoce como justicia cotidiana— debe ser comprensible y accesible para todos", aseguró en entrevista.

Alicia propone implementar un modelo de juzgado con puertas abiertas, donde los conceptos jurídicos no sean exclusivos de abogados, sino que se traduzcan a un lenguaje claro y sencillo para la población. "No necesitamos 30 o 40 hojas para explicar algo que puede decirse en 10. Debemos dejar de usar palabras rebuscadas y ser más prácticos", afirma.

El sueño de ser jueza lo tiene desde que ingresó a la carrera de Derecho. Desde entonces, se ha preparado académicamente y hoy cursa una maestría para seguir fortaleciendo su perfil. Reconoce que ser parte del Poder Judicial le ha permitido entender cómo se construye la justicia desde adentro: desde la demanda hasta la ejecución de la sentencia.

"El servicio público es una vocación, no se trata sólo de un trabajo, sino de la posibilidad de servir a quienes más lo necesitan, especialmente a los sectores vulnerables que muchas veces no entienden el sistema judicial o no confían en el", comentó.

Para ella, esta elección representa una gran oportunidad no sólo personal, sino también para los ciudadanos, quienes por primera vez podrán elegir a quienes impartirán justicia por periodos de hasta ocho años. Por ello, hizo un llamado a ejercer el derecho al voto de forma informada.

"Invito a la ciudadanía a que se informe, a que conozca quiénes somos los candidatos, porque estas elecciones no son como las demás. No se elige a alguien por dos o tres años, se elige a quienes van a juzgar por casi una década; es importante saber a quién le estamos dando esa responsabilidad".

Alicia Flores Reyes representa una nueva generación de servidores públicos que buscan transformar la justicia desde la empatía, la claridad y el compromiso ciudadano. Con propuestas sólidas y una trayectoria enfocada en el Poder Judicial, su candidatura es una de las que más ha despertado interés en este proceso electoral inédito en Tamaulipas.

Finalmente, recordó a los votantes que su boleta es la de color melón, donde podrán encontrarla en el recuadro color celeste, número ocho.

Candidata a jueza quinto Distrito en materia Civil en Reynosa, boleta melón, recuadro celeste número ocho.

SUS PROPUESTAS

Que los conceptos jurídicos no sean exclusivos de abogados

Que se traduzcan a un lenguaje claro y sencillo para la población

No necesitamos 30 o 40 hojas para explicar algo que puede decirse en 10

Deben dejarse de usar palabras rebuscadas y ser más prácticos