Priorizan garantizar derecho a una vivienda digna a familia

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), implementa el Programa de Vivienda para el Bienestar con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación o personas con carencias sociales.

Las zonas de intervención se determinan mediante un análisis técnico basado en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) publicadas por la Secretaría del Bienestar, donde se concentra la población con mayores necesidades. En estos polígonos, la Conavi lanza convocatorias que se difunden en medios oficiales, redes sociales y en la propia zona, invitando a las personas a registrarse directamente, sin intermediarios ni gestores.

Entre los criterios de elegibilidad destacan ser mayor de 18 años, no ser derechohabiente de institutos de vivienda como Infonavit o Fovissste, no contar con vivienda propia, y tener un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos. Además, se da prioridad a mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, población indígena, personas con discapacidad y habitantes de zonas prioritarias.

El proceso para la obtención de los domicilios constará de dos etapas bien definidas. La primera consiste en el registro individual de solicitudes en los módulos instalados en la zona de intervención, donde se aplicará la Cédula de Diagnóstico para recabar información básica de los solicitantes. Con esta información, la Conavi seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad. La segunda etapa involucra una visita domiciliaria programada, durante la cual se verificará la documentación entregada y se levantará la Cédula de Información Socioeconómica. En caso de que la demanda supere la oferta de viviendas, se realizará un sorteo para determinar a los beneficiarios, quienes formarán parte del padrón preliminar aprobado por el Comité de Financiamiento de la Conavi.

Para la segunda etapa, quienes sean seleccionados deben presentar documentación probatoria, entre la que se incluyen: acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, CURP, comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos, identificación oficial vigente, comprobante de estado civil, certificado de no propiedad, carta de no derechohabiencia y, de ser necesario, certificado de discapacidad emitido por institución pública de salud.

Actualmente, la convocatoria para Tamaulipas aún no se encuentra abierta. La Conavi invita a la ciudadanía a permanecer atenta a las próximas convocatorias, que serán anunciadas a través de medios oficiales y en el mapa de disponibilidad de módulos de registro en el sitio web de la institución.

El Programa enfatiza que todos los trámites son gratuitos y que los registros deben hacerse de manera directa por los solicitantes, sin intermediarios, para garantizar transparencia y acceso equitativo.







