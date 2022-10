Previenen comercios recesión económica

Comerciantes organizados esperan que no se presente una recesión porque afectará al país; se mantienen a la expectativa.

"Sobre todo el siguiente año, que es cuando las expectativas señalan que va a haber un ligero estancamiento a nivel mundial que seguramente va a repercutir en todos los países que están conectados en la economía global; México no es la excepción. Estados Unidos está pronosticando que va a haber una deceleración, muchos no se atreven en decir que sería una recesión, esperemos que no sea así", dijo.

Explicó que cualquier cambio en la economía que tenga el principal socio comercial, que es Estados Unidos, tiene una repercusión importante en el país.

"El presidente Andrés López Obrador ha dicho que nuestra economía está preparada para todos estos desajustes, y confiamos en que así sea, que los cambios que puedan dar no impacten tan profundamente en nuestro país", recalcó.

Explicó que se ha dicho que cuando a Estados Unidos le una una gripa, a México le da una neumonía, por el nivel de dependencia que hay con la Unión Americana. El dirigente de los comerciantes señaló que México está fortalecido tras la pandemia, porque comercialmente muchas de las empresas están migrando sus inversiones a México, porque China ya no es el principal socio.