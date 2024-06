´Aguantan´ distribuidores de hielo y agua embotellada

Con todo y las temperaturas de hasta 51 grados de sensación térmica que se han presentado, los negocios dedicados a la venta de hielo y agua han "aguantado" cubriendo la demanda de estos productos.

El hielo y el agua se pueden encontrar en las matrices, en las tiendas de conveniencia y centros comerciales; no hay desabasto.

"Esperamos que no haya problemas, porque el año pasado no había hielo, batallábamos acudiendo de negocio y negocio y nosotros necesitábamos para la venta de raspas y cocas, pero ahora no hemos batallado nada", dijo Luz Juárez, que tiene negocio de raspas.

Actualmente, se acude a tiendas de conveniencia y se puede encontrar la bolsa de hielo y no hay una limitante para llevar cierta cantidad.

Los negocios del ramo aún tienen que aguantar la llegada de la cuarta ola de calor y hasta la canícula.

Los ciudadanos esperan que se atienda la gran demanda de compra de hielo y agua para seguir mitigando las altas temperaturas.

La empresa distribuidora de agua embotellada y hielo "Blanquita" aclaró, a través de sus redes sociales, que no existe riesgo de desabasto o crisis en la disponibilidad de venta de estos productos entre los consumidores.