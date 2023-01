Clama venezolana ayuda económica

"Es muy difícil tener que dejar toda tu vida porque el dinero no te alcanza, porque no puedes desarrollarte ni darle calidad a tus hijos; ahorita, en Venezuela, la moneda local ya no vale, todo es en dólares; por ejemplo, un kilo de carne está en los 50 dólares y eso es el salario que recibimos en todo un mes, por eso salimos del país", dijo.

La travesía de Venezuela hacia México duró cuatro meses, en la que Mairovi se ha enfrentó a múltiples carencias y además, a la detención de su esposo por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) al tener los permisos de estadía vencidos.

"Él está en México, pero en otro estado realizando el trámite, solamente pudimos continuar mi hija y yo; ella tiene 12 años y todo lo estamos haciendo por ella. Realmente tuve que dejar la vergüenza atrás para ponerme este anuncio y pedir ayuda; necesitamos el dinero para el pasaje una vez que ya crucemos, el sueño es llegar a California".

El cartel que sostiene indica: "Mexico, somos una familia venezolana, apóyeme para un pasaje o para comer, gracias".

Por ello agregó: "Afortunadamente, si tenemos un lugar para dormir en un refugio y ahí nos están proporcionado alimento, pero sabemos que hay muchas familias que no tienen esta oportunidad, sobre todo porque los deportaron o llegaron solos; ahorita en Reynosa no hay muchos venezolanos, casi la mayoría proviene de Haiti, pero al ser todos migrantes somos solidarios".

Mairovi recorre todos los días la peatonal Hidalgo y la plaza principal Miguel Hidalgo en búsqueda de apoyo.

Anteriormente, en los meses más críticos de pandemia, migrantes de Africa habían salido a las calles con carteles para solicitar apoyo alimentario.