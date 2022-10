Veneran cientos a San Judas Tadeo

La figura religiosa considerada patrono de las causas imposibles, se adornó con flores, veladoras, imágenes religiosas, música y múltiples ofrendas.

EL MAÑANA recopiló testimonios de los fieles, quienes dijeron acudir para agradecer o para solicitarle milagros.

"Como todos los años vengo a darle gracias por el milagro que hizo en mi vida, me habían dicho que yo no podía tener hijos, le pedí a él que me ayudará, y gracias a Dios se logró, es un santo muy milagroso, tengo la promesa de venir para adornar su altar", señaló Adriana, de la colonia La Amistad.

Los festejos a San Judas iniciaron desde la tarde noche del pasado jueves, con la presencia de danzantes, peregrinos, músicos y cabalgatas como muestras de devoción.

En los alrededores de la colonia La Cañada se instalaron además puestos ambulantes de comida, bebidas, postres y juegos mecánicos, lo que aumentó la afluencia.

"Estar aquí es muy importante para mi porque tengo la fe en que voy a encontrar a mi hermano, él desapareció el 4 de enero del 2021, llevo todos los días conmigo una medalla de San Judas también como protección", dijo Marco, de la colonia Las Mitras.

La iglesia católica permitió la visita al interior del templo de manera continua, contrario a otros años cuando debido a la pandemia de Covid-19, se debía ingresar en pequeños grupos y por lapsos no mayor a quince minutos.