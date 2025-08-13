Ahora se quejan de mosquitos

En la colonia Lázaro Cárdenas, la plaga de arañas que hace meses generó inconformidad y solicitudes de fumigación ha disminuido de forma visible. Las telarañas siguen presentes en algunos rincones, pero ya no con la densidad que marcó las semanas más críticas. El insecto casi no se ve.

La disminución no trajo calma absoluta. Los vecinos señalan un repunte en la presencia de mosquitos. Lo asocian a la ausencia de arañas, que dicen mantenían controlada la población de este otro insecto. Coinciden en que la infestación de arañas fue complicada y que, desde fuera, otros ciudadanos cuestionaron que pidieran con insistencia la intervención de las autoridades para el control de plagas.

Francisco Gutiérrez, vecino del sector desde hace más de treinta años, recuerda que las arañas comenzaron a desaparecer al mismo tiempo que regresaron las altas temperaturas. Habla de sensaciones térmicas superiores a los 40 grados y del sol directo sobre sus árboles frutales. Le adjudica al calor y a esa exposición constante la reducción de la plaga. Sus árboles, ahora con hojas secas y ramas deterioradas, también "asegura" cargan las secuelas de aquel episodio.

En su testimonio hay también una queja. Recuerda que una funcionaria pública les prometió un tratamiento específico contra la plaga, pero nunca llegó. Solo fumigaron una vez en la calle y no hubo seguimiento.

Hoy, el problema de las arañas parece controlado. La nueva preocupación es el aumento de mosquitos

Arboledas del sector presentan hojas secas y ramas deterioradas tras la plaga.