Ahora ataca la varicela

Confirman autoridades de salud 385 casos confirmados en este año en Reynosa

En el último informe epidemiológico de la Secretaría de Salud se dio a conocer la presencia de casos de varicela en la población de esta frontera, con mayor incidencia en las mujeres.

Son un total de 185 mujeres quienes presentaron este padecimiento, mientras que el informe precisa que son 200 hombres

Las principales señales de la aparición de la enfermedad son la aparición de erupciones cutáneas con picazón y que comienza como manchas rojas, luego se convierten en ampollas.

Además provoca fiebre, dolor de cabeza, cansancio o fatiga, así como la pérdida de apetito. Durante el 2024 se presentaron 501 casos en esta localidad, mientras en este ya suman 385.

SÍNTOMAS

· Erupción cutánea con picazón que comienza como manchas rojas, luego se convierte en ampollas y finalmente en costras

· Fiebre

· Dolor de cabeza

· Cansancio o fatiga