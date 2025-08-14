Satisfacen a Sector Salud resultados de vacunación

Autoridades de salud anuncian, se han obtenido resultados favorables durante las últimas dos semanas de la campaña de vacunación destinada a completar esquemas principalmente de sarampión y rubéola SR y triple viral SRP.

"Hemos estado aplicando en diferentes colonias y centros de conveniencia o comerciales, en escuelas, desde hace 10 días que llevamos y esta semana, la campaña concluyó ayer 13 de agosto", detalló Iliana Villarreal Cantú, titular de la jurisdicción sanitaria.

Informó que a pesar de que no existen casos positivos de sarampión en Reynosa, si existen 12 confirmados en el estado de Tamaulipas, todos ellos ubicados cerca de la capital del Estado, es por ello que continuarán con las aplicaciones a fin de asegurar el bienestar de la población.

"Vamos a continuar trabajando en escuelas ahora que ingresen a clases para tener la cobertura máxima en niños desde guarderías que viene siendo un año hasta seis años que es lo ideal", dijo, una manera de prevenir que llegue esta enfermedad es que todos estemos vacunados, "La vacuna de SR se aplica abajo de los 49 años, los adultos también se la pueden aplicar", explico.

Preocupa a las autoridades de salud, el alto porcentaje de población flotante

Sin embargo existe preocupación por parte de la secretaria de Salud, ya que durante sus recorridos, se han percatado de que muchos niños no cuentan con un esquema de vacunación completo, además de otros factores como la desconfianza entre las personas y la población flotante.

"Como es período vacacional, hemos encontrado muchas casas solas no hay gente en la vivienda, hay gente que todavía sigue, no se si sea la desconfianza o el rechazo a la vacuna, en Rincón de las Flores encontramos mucha población flotante, migrante que no tienen cartilla, no tienen registrados a los niños, no tienen ningún papel, ni de los bebes ni de los niños, es una situación un poco preocupante porque no podemos aplicar una vacuna así, si no hay un documento y la familiar no nos dice que vacunas ha puesto para evita un tipo de incidente, entonces no podemos aplicar una vacuna si la mamá no esta segura", enfatizó Villarreal.



