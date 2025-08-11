Inicia IMSS vacunación masiva

La Unidad de Medicina Familiar Número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, puso en marcha la campaña intensiva de vacunación "En la Línea de Vida", que se desarrollará de agosto a diciembre, con el objetivo de reforzar la cobertura de inmunización en la población.

El personal de salud aplicará biológicos del esquema nacional a niñas, niños, adolescentes y adultos, con la finalidad de prevenir enfermedades y proteger la salud comunitaria.

Marco Antonio Galván García, director de la UMF número 33, informó que desde el sábado se instalaron puestos de vacunación en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Se tiene los módulos en centros comerciales: Smart Hidalgo, HEB Hidalgo, Smart Morelos, HEB Morelos, Plaza Principal de la zona centro, explanada exterior de la UMF 33 y el módulo de vacunación de la API.

El horario de atención será de 8:30 a 14:00 horas durante sábado y domingo, mientras que de lunes a viernes se mantendrá el servicio hasta las 15:00 horas.

El director de la UMF invitó a las familias a que aprovechen la campaña de vacunación y completen esquemas con dosis que les hagan falta, tanto a los menores de edad y adultos en general.

Durante las últimas semanas, tanto el sector salud, ISSSTE y el IMSS, han reforzado las acciones de vacunación en forma intensiva.