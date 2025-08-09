Avanza Vacunación Intensiva

Autoridades de Salud en Reynosa, llevan un avance de 6 mil 200 persona vacunadas como parte de la "Brigada Intensiva de Vacunación" casa por casa.

Las brigadas han recorrido las colonias, San Valentín y Balcones de Alcalá, así como diversos puntos como la zona centro en la entrada de una tienda departamental, UTT, CETIS, Centro de Convenciones del parque cultural, Icest y otros planteles educativos del nivel superior.

En la zona centro, este viernes el personal de salud aprovechó la visita de las familias que realizan las compras escolares para vacunar a los menores de edad, pero también se aplicaron diversas dosis a adultos mayores y adultos en general que realizaban sus diligencias.

La "Brigada Intensiva de Vacunación" casa por casa inició el pasado 30 de julio y continuará hasta este próximo 13 de agosto.

El llamado es que aprovechen la oportunidad de completar esquemas de vacunación, a fin de proteger la salud de los más pequeños del hogar.

Ileana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, comentó que las brigadas de salud siguen llegando a los lugares donde más se requiere, invitando a las familias a que vacunen a sus hijos. Se pide a las familias que abran las puertas de sus hogares, ya que el personal acude uniformado y con su identificación oficial.

"Todas las vacunas son importantes, la idea es que tengan el esquema completo de vacunación y sobre todo checar que no tengan algún retraso, esa es la meta y agradecemos bastante el apoyo del gobernador del doctor Américo Villarreal Anaya y del secretario de salud del doctor Vicente Joel", dijo.

En los últimos años se han incrementado casos por ejemplo de sarampión, que ya no se presentaban en diversas partes del mundo, por lo que es importante vacunar a los menores de edad.

La "Brigada Intensiva de Vacunación" por parte del Sector Salud Reynosa, estuvo ayer en la zona centro.

Las brigadas acuden a los diversos puntos de la ciudad.

Se pide que abran las puertas de los hogares a las brigadas, el personal va uniformado.



