Se registra baja demanda de útiles escolares

En los últimos días, comercios y papelerías de la ciudad han reportado una menor afluencia de compradores en comparación con el pasado fin de semana, cuando se registró una alta demanda de útiles escolares. Sin embargo, a medida que se acerca el inicio del ciclo escolar, padres de familia han manifestado su preocupación por el incremento en los precios de estos productos y por la solicitud de materiales adicionales que, en muchas ocasiones, no son utilizados durante el año.

De acuerdo con consumidores, las listas de útiles incluyen artículos extras que generan un gasto adicional innecesario, afectando la economía familiar en una temporada donde los gastos también incluyen uniformes, calzado y cuotas escolares. Algunos padres señalan que, ante la situación económica actual, han optado por reutilizar materiales del ciclo anterior o buscar opciones más económicas en el comercio local.

A este panorama se suma la tendencia de moda que algunas tiendas están aprovechando para atraer a los estudiantes, ofreciendo mochilas, libretas y estuches con diseños de personajes, colores en tendencia y accesorios personalizados, lo que en muchos casos eleva aún más el precio final de la compra.

El periodo vacacional de verano, que oficialmente concluirá a finales de agosto, ha permitido que algunas familias organicen sus compras con mayor anticipación. No obstante, comerciantes indican que la mayor concentración de ventas suele darse en los últimos días antes del regreso a clases, por lo que esperan un repunte en la próxima semana.

Mientras tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda a los padres revisar con atención las listas escolares, comparar precios en distintos establecimientos y priorizar los productos realmente necesarios para evitar gastos innecesarios y proteger la economía familiar.