´Cazan´ ofertas de útiles escolares en Reynosa

El Mañana / Staff.- Madres y padres de familia "deambulan" buscando ofertas en la compra de útiles escolares, tratando de estirar la cartera.

Desde mochilas, zapatos, cuadernos, entre otros, resultan caros y a veces no alcanza para comprar todo.

La señora Sonia Sánchez tiene tres hijos y trata de que le alcance para todo en el regreso a clases.

"Está todo carísimo y pues yo trabajo y me pagan a la semana; he estado ahorrando poco a poco, pero aun así no me alcanzará", dijo.

Para los gastos escolares "ahorran" algunas familias, porque no alcanza para todo lo necesario en el próximo regreso a clases.

"Ya he comprado cuadernos para todos, pero me faltan uniformes, zapatos y todo lo demás; a ver cómo le hacemos", recalcó.