Crece demanda educativa en la UTTN

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas se posiciona entre las instituciones educativas de nivel superior con mayor demanda durante los últimos años, la confianza de los padres de familia respecto al nivel educativo que dicho plantel ofrece a los futuros profesionistas ha sido pieza clave, es el resultado de un trabajo coordinado entre personal administrativo y docente, así lo detalló Edgar Garza Hernández rector de la UTTN.

"Los últimos dos años, la captación que hemos tenido últimamente ha sido de 1300 fue el año pasado de mil hace dos años y ahorita tuvimos muy buena respuesta en la prescripción que fueron 1800 aproximadamente y ahorita ya pagaron arriba de 1700 alumnos", expresó Garza.

Informó que de contar con 6 programas educativos, dijo, están por inaugurar el número 12; Se trata de la ingeniería en semiconductores, la cual será lanzada en cuanto se cuente con la aprobación del gobierno federal, "vamos a ser la única universidad que contamos con este programa educativo de su sistema de universidades tecnológicas y politécnicas del estado y también somos los únicos que tenemos la ingeniería en aeronáutica".

Asimismo agradeció la aceptación de las empresas, detallo que este 2025 la universidad ha recibido más de 500 mil pesos de becas para sus estudiantes por parte del club STEM 100%, esta beca va enfocada a la equidad de género para reforzar el tema de las mujeres que estudian algún tipo de ingeniería.

Además anunció que actualmente trabajan en reforzar sus laboratorios de 6 a 22 esto mediante donaciones y participaciones del sector social, el rector destacó que se encuentran enfocados en la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar la educación y la equidad de oportunidades para todos los ciudadanos.