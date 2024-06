Dictan ponencia sobre los abusos de autoridad

Se llevó a cabo un panel de especialistas en materia de derecho en las instalaciones del auditorio de la Universidad Tamaulipeca, bajo el tema "Abuso de autoridad y fabricación de delitos".

Participaron los ponentes Enrique Aguillón, presidente y fundador de la Asociación Grupo Justo de Ciudadanos Solidarios de México (quien además contó su experiencia personal, víctima de abuso de autoridad y fabricación de delito); Juan Pedro González González, especialista en Derecho Penal, Criminología, Investigación Criminal, Seguridad Pública y Prevención del Delito; Fortino López Balcázar, presidente de la Asociación Internacional de Derechos, Especialista en Materia Penal y Abogado del Albergue de Migrantes Senda de Vida.

Este panel se desarrolló mediante rondas de preguntas de los temas: En qué consiste y cuáles son las características para que se dé un abuso de autoridad, Qué hacer y ante quién acudir para obtener protección cuando hay un abuso de autoridad por parte de las corporaciones policiales o militares, Cómo intervienen los Derechos Humanos ante una situación de abuso de autoridad, En qué cosiste la fabricación de delitos, Cómo actuar frente a una autoridad cuando se siembra evidencia para inculpar de algún delito. El panel fue dirigido principalmente a estudiantes de Derecho.

En ese sentido, López Balcázar, uno de los panelistas, al ser entrevistado habló sobre la importancia de llevar a cabo este tipo de ejercicios en donde se dan a conocer los derechos humanos de la ciudadanía en materia penal y de justicia.

Expresó que un abuso de autoridad es aquel que realiza alguien que ha sido investido de autoridad por parte del Estado y que realiza acciones u omisiones que se apartan de la legalidad y que van dirigidas de manera aleatoria o directamente seleccionada a una o varias personas para imputarles un delito o una conducta ilícita que no cometieron, con el objeto de causarle daños materiales o físicos.

"Este tipo de abuso de autoridad se identifica porque la autoridad normalmente no cuenta con una orden de aprehensión, de comparecencia, no cuenta con una orden de cateo o no se encuentra en flagrancia de un delito; a partir de ese momento ya se está apartando de la legalidad y está siguiendo intereses propios o particulares. Cuando esto sucede se realizan detenciones ilegales, se "siembra" evidencia o desaparece evidencia, torturar y hasta llegar a las desapariciones forzadas", subrayó.

Una vez que se ha cometido una violación de derechos humanos, es decir un abuso de autoridad, se puede acudir, ya sea mediante amparo de juez federal para solicitar la suspensión provisional del acto reclamado hasta en tanto se resuelve en definitiva el asunto; también se puede acudir a solicitar la protección de los derechos humanos ante las comisiones estatales , sería estatal, o federales ante la Comisión Federal de Derechos Humanos; también se puede acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Dijo que todas estas instancias son las que se encargan de vigilar, promover y hacer respetar los derechos humanos; las nacionales emiten recomendaciones contra las autoridades, los organismo internacionales hacen recomendaciones y sentencias en contra del Estado Mexicano, estas son algunas de las maneras mediante las cuales puede otorgar protección a las personas, en donde se defiende los derechos fundamentales desde el ámbito local, regional e internacional.