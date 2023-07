Crecen trastornos mentales; jóvenes son los que más sufren estragos postpandemia

El Covid-19 elevó los índices de las enfermedades mentales. Es la otra "pandemia silenciosa" que ha dejado estragos entre los jóvenes del nivel bachillerato, afectando con depresión, obsesión-compulsión, problemas de integración, no pueden regular sus emociones y falta de autoestima.

Violeta García Martínez, responsable del Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes (SENA) del Consejo Consultivo de Instituciones de Educación Superior en Reynosa comentó a El Mañana que buscan identificar los problemas emocionales de los niños y adolescentes, así como fortalezas con los que cuenta el estudiante para actuar a tiempo, en caso de que estén en peligro.

REQUIEREN AYUDA

Actualmente se ha logrado una aplicación de más de 13 mil 731 pruebas en nivel preparatoria tanto en Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Nuevo Progreso que pertenece a Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso.

De esa cifra, 2 mil 564 estudiantes están en riesgo, que significa el 14 por ciento, y el 5 en peligro, mientras que el 81 en un nivel normal.

"Identificando nosotros esos casos y hablando directamente con los directores y decirles ésta es la necesidad de este grupo y nosotros ir tratando esos casos; realmente son urgentes y se les plantea también la oportunidad de crear acciones preventivas con el 81 por ciento, porque ahorita se encuentran en un nivel de normal, pero eso en cualquier momento y en cualquier situación que le suceda al alumno puede cambiar", sen~aló.

Actualmente se atiende a los casos urgentes y se pretende trabajar con todos en acciones preventivas, porque la pandemia dejó un alza de esta problemática socioemocional.

"En la escala de problemas son los interiorizados, como la depresión y la obsesión-compulsio´n; tanto la depresión como la obsesión, siempre ha existido, realmente, pero después de la pandemia sí vemos a alumnos muy preocupados por estar expuestos, alumnos con muchos problemas al momento de integrarse, que es otro de los problemas que hemos identificado en las escalas de los recursos personales, que son esas fortalezas que debería de tener el estudiante y las escalas de vulnerabilidad", dijo.

SIN AUTOESTIMA

El problema que se ha visto también es que los estudiantes no pueden regular sus emociones, por lo que se debe trabajar con la inteligencia emocional, crear talleres o cursos que permitan brindarles las herramientas para puedan gestionar sus emociones y puedan sobrellevar las diversas situaciones y la carencia de autoestima, expresó la responsable del programa.

"Nos sale muy elevado ahí el problema, el 62.63 por ciento se encuentra en normal, quiere decir que el 40 por ciento de la población de estos 13 mil estudiantes tienen problemas de autoestima; una persona que se autocritica constantemente, una persona que le falta ese amor propio, ¿qué herramientas puede tener para enfrentar sus problemas de depresión, de ansiedad, de integración social? entonces estos problemas de autoestima no son generados solamente en la escuela, sino tenemos que trabajar con los padres de familia también para poder mejorar la comunicación y buscar una comunicación efectiva y afectiva con los hijos", recalcó.

SIN INTEGRACIÓN

Otro de los problemas que se ha detectado es en integración y competencia social; el problema es que no pueden integrarse con sus compan~eros, con el retorno a clases; incluso, el año pasado habi´a una preocupación general en la mayoría de los maestros.

"Es que no sé si el alumno me está entendiendo o no me está entendiendo o si tiene miedo de hablar o por qué no logro que mi alumno participe; estuvieron dos, tres años casi en casa durante la pandemia, regresas a un espacio escolar, un espacio educativo y no tuvieron esa integración a secundaria.

"Unos niños de primaria se pasaron primero y segundo de secundaria en casa, entonces llegan a tercer año sin conocerse físicamente, sin haber convivido y sin vivir esa transición normal que todos nosotros hemos vivido al brincar de nivel educativo, entonces son los problemas más relevantes que hemos identificado", expresó.

El programa inició a finales de febrero de este año y en estos seis meses se ha logrado avanzar y en Reynosa solamente faltan cuatro escuelas preparatorias de aplicar estas evaluaciones.

La idea es llegar a otras ciudades y que más escuelas participen en este programa para atender la problemática mental de los estudiantes.