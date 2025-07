Falta capacitación para trámite de la CURP Biométrica en Oficialías del Registro Civil

A menos de un mes para que inicie el trámite del CURP Biométrico, oficialías de Reynosa aún carecen de capacitación y preparación para atender a los ciudadanos.

El CURP Biométrico busca actualizar el documento nacional de identidad con datos biométricos, como huellas digitales y reconocimiento facial, para ofrecer mayor seguridad y control en trámites oficiales.

Pese a todo lo que se ha comunicado sobre este nuevo trámite y su fecha de inicio, el 16 de octubre del presente año, las oficialías locales no están preparadas. Según información obtenida de dos oficialías activas en el municipio, los empleados mencionaron no haber recibido aún instrucciones ni capacitación formal sobre cómo se llevará a cabo el proceso ni la captación de los datos biométricos.

Si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que se orientará a la ciudadanía para realizar el trámite, sin que sea obligatorio, el artículo 91 Bis del decreto publicado el 16 del presente mes en el Diario Oficial de la Federación menciona que el CURP Biométrico será el documento nacional de identidad, de uso obligatorio y aceptación universal en todo el territorio nacional. Además, el artículo 91 sexto establece que autoridades y particulares deberán requerir la CURP para trámites y servicios.

Aunque se espera que aún se siga aceptando la CURP tradicional hasta el momento, esta actualización podría limitar en el futuro la realización de ciertos trámites para quienes no obtengan el nuevo documento.

En un contexto donde no contar con el CURP Biométrico podría afectar el acceso a servicios, los ciudadanos reynosenses demandan procesos confiables y efectivos. Una queja frecuente en algunas oficialías es el tiempo de espera para realizar trámites. Por ejemplo, Joaquín Daniel, ciudadano que acudió recientemente a una oficialía en Reynosa, comentó:

"La última vez que fui a realizar un trámite personal me llevé más de dos horas; había mucha gente y se saturaron un poco. No sé si siempre esté así, pero la próxima vez que asista ya tendré contemplado el tiempo de espera; en el momento no lo sabía", concluyó