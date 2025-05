Trabaja sin luz desde la inundación

Desde que pasó la inundación la señora, San Juanita Gandaria Castillo, responsable de una papelería, se mantiene sin servicio de energía eléctrica, operando su negocio a oscuras y en pleno calor.

Ubicada en la calle Leonardo G. de la Cruz No. 104, en la colonia Ribereña, denunció que ha realizado, al menos, siete reportes a la Comisión Federal de Electricidad, sin que hasta el momento haya recibido atención.

"Ayer fueron siete, pero dos ya no me metieron reporte, nada más estaban tomando el mismo reporte que me habían dado y dijo: ´Sí, aquí ya lo traen, en una hora, a 10 horas la van a visitar, pero no", señaló.

Tras la inundación fue hasta que ingresó al establecimiento para hacer limpieza que se percató de la falta de luz.

La comerciante ocupa el refrigerador para enfriar las bebidas que tienen a la venta, usar la copiadora y el aire acondicionado o el abanico.

"Que vengan a arreglarlo porque no es justo que yo esté sin luz; aparte, yo necesito la copiadora, no me la han arreglado por lo mismo que no tengo luz. Ya son muchas las llamadas, no sé en qué forma hablarles y decirles que me hagan caso", recalcó.

Destacó, además, que sólo su negocio está sin energía, ya que sus vecinos tienen servicio eléctrico.

"A ellos no se les fue, a mí nada más fue a la única que se le fue, a ellos no; nada más el negocio, y me di cuenta hasta que entré y lo limpié porque estaba todo enlodado, aparte que se me echaron a perder muchas cosas", finalizó.

La afectada hizo un llamado urgente a la CFE para que atienda su caso y reponga el servicio lo antes posible.