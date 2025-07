Proliferan sin control los tiraderos de llantas

Pese a que en el municipio se cuenta con una inversión de 135 millones de pesos en centro de manejo Integral de residuos sólidos urbanos y de llantas, que fue inaugurado en junio de 2023, la situación que padecen decenas de familias reynosenses a causa de los tiraderos de llantas clandestinos, a dos años de haber iniciado este proyecto, sigue igual e incluso peor.

"Llevo aquí viviendo 20 años y, desde que se autorizó que se pusiera una recicladora de llantas este problema empezó", así lo refirió Lucia Cruz, quien reside junto a sus hijos en una vivienda a sólo un par de metros de uno de los tiraderos clandestinos de llantas más grande de esta ciudad, el cual se ubica en la esquina del bulevar Miguel Ángel y Villas de Esmeralda. Detalla que dicho plan de reciclaje se mantuvo activo cerca de tres años, sin embargo, al concluir la administración, fue abandonado.

Desde entonces el lugar se ha convertido en un serio problema de salud pública debido a que la cantidad de llantas abandonadas es excesiva y peligrosa. Al pasar por la zona se logra observar cómo la pared que comparte dicho predio con al menos 20 viviendas, se encuentra abarrotada de neumáticos. Lucía refiere que en su domicilio cada vez es más habitual encontrar víboras y demás animales ponzoñosos, "Los mosquitos no nos dejan ni salir en las tardes, ya no sabemos qué hacer, los niños ya no pueden jugar afuera porque andan todos picoteados y algunos ya se nos han enfermado", mencionó.

Dicho predio colinda con un área de canchas, donde menores de todas las edades se reúnen a practicar deporte, sin embargo, debido a esta situación muchos han optado por dejar de acudir.

Solicita a las autoridades municipales atender esta situación, pues temen ocurra una tragedia al registrarse algún incendio como los que ocurren habitualmente en otro tiradero de llantas que se localiza apenas a unos metros, sobre el mismo bulevar Villas de Esmeralda en la colonia Balcones de Alcalá.