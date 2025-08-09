Se quejan los vecinos de tiradero en Villa Esmeralda

Lo que alguna vez fue una zona comercial ahora se ha convertido en un foco de insalubridad y riesgo para los vecinos del fraccionamiento Villa Esmeralda. Los locales abandonados sobre la calle Plata son utilizados como basurero clandestino y refugio nocturno para personas que, según habitantes, cometen actos delictivos en la madrugada en la colonia Villa Esmeralda.

En los últimos días, la problemática se ha intensificado. Entre los desechos acumulados se han detectado colchones de gran tamaño y un aumento en el abandono de animales muertos en avanzado estado de descomposición. El hedor penetra hasta el interior de las viviendas más cercanas, obligando a algunos residentes a arrojar cal sobre los restos para disminuir el olor.

Guillermo Montalvo, uno de los vecinos afectados, relató que ha tenido que hacerlo en varias ocasiones. "He tenido que ponerle cal a los animales que tiran porque de verdad ya no puedes estar a gusto. Cuando sale el sol, comienza a oler aún más fuerte. Es pura inseguridad y enfermedades lo que causa eso", expresó.

Además, comentó que, de forma esporádica, barre el área exterior de los locales para evitar que la basura sea arrastrada por la lluvia hacia el sistema de alcantarillado, lo que podría agravar las condiciones de insalubridad. Montalvo denunció que incluso algunos habitantes del sector han comenzado a dejar bolsas de basura frente a su domicilio, lo que considera una falta de respeto y una molestia constante.

Los vecinos insisten en que la única manera de resolver el problema es clausurar por completo los accesos a los locales, mejorar el alumbrado y reforzar la vigilancia en la zona. Mientras tanto, dicen, seguirán enfrentando un escenario que mezcla inseguridad, malos olores y riesgo sanitario.

Vecinos denuncian que el basurero clandestino en Villa Esmeralda crece cada semana.