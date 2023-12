No todo es felicidad en temporada decembrina

El Mañana / Staff

La temporada decembrina es para muchos un tiempo de amor, paz, de regalos y felicidad, pero para otros es una fecha difícil, de ansiedad y depresión, que algunas veces llega hasta la muerte.

Amadeo de León Carrillo, médico psiquiatra, comentó a El Mañana que tienden a aumentar los casos depresivos en un 10 por ciento y pueden aparecer en pacientes que nunca lo habían tenido, pero sobre todo se acentúa en personas que ya lo habían padecido en algún momento.

Tan solo en lo que va de este mes de diciembre ya se han registrado suicidios en personas que buscaron la puerta falsa.

"Todos sabemos que estas épocas, pues son épocas también de alegría, de reuniones familiares, la convivencia con las amistades, etcétera, pero al mismo tiempo se hacen más notorias las ausencias cuando falta un ser querido, un compañero, un familiar, entonces, estas situaciones hacen que aumenten ciertos cuadros depresivos", dijo.

Explicó que hay depresiones estacionales, que tienen un aspecto también de tipo geológico que se presentan en ciertas épocas del año, como en invierno y que en esta región se da desde diciembre hasta febrero.

La ansiedad y depresión "navideñas" afectan tanto en personas que habían estado estables durante el resto del año y personas con algún problema mental.

"Puede precipitar que se agudicen los síntomas también otros factores, el económico; si alguien no tiene empleo en estas épocas, al mismo tiempo que otras personas podemos recibir aguinaldo, regalos, etcétera cuando no se tienen recursos es un factor más agregado que se acentúa, la sensación de soledad, de una autoestima baja, de tristeza, que lamentablemente puede aumentar los cuadros tanto de ansiedad como depresión, y pues caemos en riesgo de la conducta política del riesgo suicida, como hemos visto en estas últimas dos semanas, que ha habido un incremento muy alto de suicidios aquí en la ciudad", expresó.

El psiquiatra señaló que es importante que si ya se conoce que la persona -tiene antecedentes-, en cuanto aparezca alguno de los síntomas, brindarle ayuda para evitar que lleguen a perder la vida.

Son personas que empiezan a sentirte tristeza sin motivo aparente, con incapacidad de sentir placer y dejan de disfrutar, explicó.

"Pierde la capacidad de disfrutar la vida, que son los dos síntomas principales de la depresión, la tristeza y la anhedonia se le llama, que es la incapacidad de sentir placer; entonces, se empiezan a aislar, pueden faltar tanto si están en la escuela o al trabajo o abandonar las actividades en la casa cuando trabajan dentro del hogar, que sean amas de casa; son los que hay que llamar la atención, en ocasiones hay falta de sueño o en ocasiones un sueño excesivo, también falta de energía, no nada más pierden la motivación y las ganas de hacer las cosas, sino también pierden energía, permanecen acostados aunque estén despiertos", recalcó.

Recalcó que es importante que los seres queridos, al ver los síntomas, pregunten inmediatamente qué es lo que está pasando, acercarse a esa persona, no dejarla sola y referirlos, preferentemente, a un psiquiatra, un psicólogo o un médico general, porque hay cuadros que se tienen que hospitalizar porque el riesgo es muy severo.

"Si llegara a manifestar que no tiene caso vivir o preferiría estar dormido o ´ya no tolero esta vida, no soporto este sufrimiento´, ya son obviamente síntomas o datos de alarma, porque estas personas llegan a intentar quitarse la vida y algunos pues lo han logrado, lamentablemente; a veces lo empiezan a planear, empiezan a ordenar sus cosas, sus papeles, desafortunadamente muchos lo dicen, lo llegan a decir antes o hablan por teléfono, tratan de despedirse, dejan alguna nota y a veces lo subestimamos", expresó.

Y agregó: "Pensamos que un familiar nuestro no lo puede hacer, salvo que hubiera antecedentes tanto de esa persona como de un familiar, pero cuando no hay esos antecedentes es difícil, aunque veamos hechos claros, estos cuadros, estos síntomas tan claros para nosotros era para el familiar, no es fácil".