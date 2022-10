Dudan de Maseca

Pese a que Maseca se ha comprometido a no incidir en el aumento del precio del kilo de tortilla, para los comerciantes del rubro no está nada escrito y "Es muy probable que para diciembre se dé otro incremento en el costo" de la harina de maíz.

Jorge Negrete Martínez, representante de los comerciantes de la industria de la masa y la tortilla local, comentó que el incremento de cada año que se da en diciembre se origina por el alza en la gasolina, refacciones, papel y más, que el consumidor final es el que tiene que enfrentar el alza.

"Todavía no podemos saber si es que aumentará, pero siempre ha aumentado, así como por regla aumentan las refacciones, aumenta todo; está todavía en veremos, no hay nada de que ya no van aumentar, no creo que no vaya aumentar", advirtió.

VARIEDAD

Explicó que actualmente el bulto de harina cuesta alrededor de 340 pesos de la Minsa, que es más barata y hay otras harinas de 310 pesos, pero que es de la harina que se echa a perder más rápido. "Hay otras harinas más baratas que no se venden por aquí, pero es la que echa a perder muy rápido las tortillas", recalcó.