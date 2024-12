Deben evitar difundir teléfonos personales

Colectivos en busca de personas desaparecidas recomiendan no publicar números de teléfono personales.

Por: Isbac Martínez

Diciembre 27, 2024 -

Uno de los principales errores que comenta una persona al desaparecer un familiar es el de publicar sus números de teléfono personales para recibir información útil, toda vez que esto es aprovechado por extorsionadores que brindan información falsa a cambio de dinero.

Beatriz Adriana Rodríguez, representante del colectivo "Siempre unidas por la misma causa", dijo que es importante acudir de inmediato a las autoridades para reportar la desaparición y colocar los teléfonos de la fiscalía para que aquellos con información útil puedan brindarla, evitando que personas malintencionadas aprovechen la desesperación de los familiares para solicitar dinero.

"Todos pasamos por eso, todos fuimos extorsionados, todos dimos dinero; no se confíen, eso es mentira, es muy malo poner los números de teléfono de uno. Yo, en mi caso que se perdió mi hijo, yo también lo puse; cállese, me llovían, entonces, no es recomendable, pongan el de la fiscalía", explicó.

Destacó que las primeras horas son cruciales para poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, principalmente cuando se encuentran fallecidas, toda vez que, aunque los restos sean encontrados al poco tiempo, pueden pasar años para que los familiares sean notificados.

"Mi hijo se perdió en octubre, lo encontraron el 1º de noviembre y ellos lo enterraron y después de eso pasaron dos años y me dijeron que había un positivo, pero como yo no creía, pues yo no lo vi; le hice las pruebas que le tuve que hacer hasta quedar un poco conforme", relató.

Señaló que si bien ella ya encontró los restos de su hijo desaparecido en 2017, sigue apoyando en la búsqueda de todas sus compañeras que conforman este colectivo, sin embargo, la falta de eficacia y recursos, muchas veces, desmotivan y se vuelve aún más difícil para quienes no han encontrado a sus familiares desaparecidos.

EXPERIENCIA

· Una de las madres buscadores puso su número telefónico para que le proporcionaran información sobre su hijo

· Señaló que, lejos de recibir orientación o informes sobre su paradero, solamente trataron de sacarle dinero

· Existen personas malintencionadas que pretenden aprovecharse de la situación

· Es importante que se difundan los números de teléfonos proporcionados por las mismas autoridades del caso

· De esa manera tendrán una comunicación más directa y podrán dar seguimiento a información confiable.