Hay demora en placas para autos regularizados

El Mañana / Staff.- Se presenta demora en la entrega de placas de los vehículos que son legalizados con el programa federal, pero autoridades de la Oficina Fiscal aclaran que no es problema de la dependencia estatal.

RETRASO

Juan González Lozano, jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa comentó que han detectado que el personal no sube al sistema cuando legalizan la unidad, lo que provoca que no se entreguen las placas a tiempo.

"Es problema del Repuve, no lo sube al sistema y mientras ellos no lo tengan, no aparece; no es problema de la Oficina Fiscal del Estado, no los sube al sistema y mientras ellos no lo tengan al contribuyente, nosotros no le podemos asignar placas; estaríamos cayendo en algo ilegal y eso no lo vamos a hacer", dijo.

El funcionario estatal explicó que han tenido casos de que las placas demoran hasta tres meses, por lo que cuando sea el caso similar deben de reportarlo ante el Registro Público Vehicular.

"Me han tocado vehículos que tienen tres meses que no aparecen; les digo ´vaya a Repuve y repórtelo que ya lo pagaron y que tienen tres meses y que no aparece en el sistema´, van y a veces nos aparece a los dos o tres días y ya podemos entregar sus nuevas placas, pasan a caja y pagan, pero no es problema de nosotros; alguna gente piensa que es problema de la oficina fiscal, pero no, es problema del Repuve", recalcó.

Como es un programa federal a veces tienen bastante trabajo, por lo que tienen mucha saturación ante la alta demanda, reconoció González Lozano.

"Entonces algunos se les pasa, piensa que ya lo pasaron y no lo han pasado, lo dan por default y lo avientan como si ya estuviera y esos son los detallitos que nos salen, hasta tres meses nos han tocado",

Y argumentó: "Ahorita regularmente es una semana más o menos lo que les dan, igual con las agencias aduanales nos pasa exactamente lo mismo, hay veces que no se sube al sistema y nos tarda, no porque nosotros no queramos darle la placa, sería ilógico darte una placa que no viene en el sistema".